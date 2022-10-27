СМИ: Татьяну Доронину отправили в дом престарелых

Народная артистка России Татьяна Доронина попала в районный дом престарелых в Москве. Об этом пишет Prozvezd.info.

Актриса некоторое время не выходила на связь с труппой МХАТ имени Горького. Близкие Дорониной предполагали, что она находится в санатории на Барвихе. Однако знакомая артистки рассказала, что ее поместили в дом престарелых. «Теперь я знаю, почему нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой. Но детьми Тани были только ее актеры, а сыном — театр», — поделилась она.

Ранее в дом престарелых попала и Инна Выходцева. После того, как актриса попала в больницу, ее оттуда забрал мужчина, представившийся племянником звезды.