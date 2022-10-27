Российский режиссер Илья Найшуллер снимет фильм для Amazon с Идрисом Эльбой и Джоном Синой

Российский режиссер Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто») снимет фильм «Heads of State» («Главы государств») для американской компании Amazon. Об этом сообщает Deadline.

Главные роли в проекте исполнят Идрис Эльба и Джон Сина. Актеры также выступят исполнительными продюсерами. Детали сюжета держатся в секрете, даты производства не раскрываются. Сценарий написали Джош Аппельбаум и Андре Немек.

Найшуллер руководил фильмом Universal «Никто» с рейтингом R, превратив актера Боба Оденкирка из «Лучше звоните Солу» в звезду жестоких боевиков. Фильм заработал почти $58 млн по всему миру.

Ранее сообщалось, что Илья Найшуллер спродюсирует экшн-триллер «Кентавр» о таксисте-инвалиде. Главную роль в фильме сыграет Юрий Борисов.