Виктория Боня заявила, что «удача покинула Собчак»

Телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала инцидент с Ксенией Собчак. По сообщениям СМИ, журналистка является подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Звезда показала фрагмент видео, на котором Ника Белоцерковская (признана в РФ иностранным агентом) делает расклад для Собчак на картах Таро. «Удача покинула Собчак», — написала Боня.

Тот же отрывок из видео ранее выложила и Лера Кудрявцева. На кадрах блогерша утверждает, что журналистке стоит опасаться крупной инвестиции. В конце видео Белоцерковская (признана в РФ иностранным агентом) предупреждает Собчак, что у нее будут «проблемы с законом». По словам Кудрявцевой, Собчак «все вырулит».

СМИ сообщали, что Ксения Собчак покинула Россию и улетела в Литву после того, как Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря.