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В детстве актер Виктор Ильичев занимался в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров и посещал детскую студию при Театре имени Ленсовета. Затем он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Георгия Товстоногова. На четвертом курсе Ильичев сыграл в спектакле &laquo;Зримая песня&raquo;. После окончания учебы его приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1973 году артист ушел в театр имени Комиссаржевской, а через несколько лет решил оставить сцену и отправился в &laquo;Ленфильм&raquo;. В детстве актер Виктор Ильичев занимался в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров и посещал детскую студию при Театре имени Ленсовета. Затем он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Георгия Товстоногова. На четвертом курсе Ильичев сыграл в спектакле &laquo;Зримая песня&raquo;. После окончания учебы его приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1973 году артист ушел в театр имени Комиссаржевской, а через несколько лет решил оставить сцену и отправился в &laquo;Ленфильм&raquo;.
Дебют Ильичева на большом экране состоялся еще в студенческие годы, когда он сыграл запоминающуюся эпизодическую роль абитуриента в фильма &laquo;Старшая сестра&raquo; Георгия Натансона. Фильм с Татьяной Дорониной в главной роли вышел 6 марта 1967 года. Дебют Ильичева на большом экране состоялся еще в студенческие годы, когда он сыграл запоминающуюся эпизодическую роль абитуриента в фильма &laquo;Старшая сестра&raquo; Георгия Натансона. Фильм с Татьяной Дорониной в главной роли вышел 6 марта 1967 года.
В пятом для Ильичева фильме &mdash; &laquo;Личная жизнь Кузяева Валентина&raquo; &mdash; он сыграл главную роль. В драме Игоря Масленникова и Илья Авербаха 1967 года актер исполнил роль скромного недотепы по кличке Кузя, который случайно попал на телепередачу &laquo;Кем я хочу стать&raquo; и начал вести личный дневник. В пятом для Ильичева фильме &mdash; &laquo;Личная жизнь Кузяева Валентина&raquo; &mdash; он сыграл главную роль. В драме Игоря Масленникова и Илья Авербаха 1967 года актер исполнил роль скромного недотепы по кличке Кузя, который случайно попал на телепередачу &laquo;Кем я хочу стать&raquo; и начал вести личный дневник.
Народный артист СССР Олег Ефремов признавался, что сыграл свою лучшую роль в фильме Виталия Мельникова &laquo;Мама вышла замуж&raquo; 1969 года. В этой ленте Ильичев сыграл друга Бориса Голубева &mdash; Леонида по кличке Леонардо Недовинченный. Народный артист СССР Олег Ефремов признавался, что сыграл свою лучшую роль в фильме Виталия Мельникова &laquo;Мама вышла замуж&raquo; 1969 года. В этой ленте Ильичев сыграл друга Бориса Голубева &mdash; Леонида по кличке Леонардо Недовинченный.
В музыкальной комедии &laquo;Собака на сене&raquo; (1977) Ильичев сыграл Фабьо, слугу графини Дианы де Бельфлер. Также на эту роль пробовался заслуженный артист России Гелий Сысоев. В музыкальной комедии &laquo;Собака на сене&raquo; (1977) Ильичев сыграл Фабьо, слугу графини Дианы де Бельфлер. Также на эту роль пробовался заслуженный артист России Гелий Сысоев.
Чаще всего Ильичев получал роли простоватых, скромных и обаятельных парней, которые были разными &mdash; добрыми, умными, трусливыми, подлыми. На фото: Виктор Ильичев в роли Николая Алексеева и Татьяна Васильева в роли Элеоноры Васильевны в фильме Бориса Бушмелева &laquo;Вечерний лабиринт&raquo; (1981). Чаще всего Ильичев получал роли простоватых, скромных и обаятельных парней, которые были разными &mdash; добрыми, умными, трусливыми, подлыми. На фото: Виктор Ильичев в роли Николая Алексеева и Татьяна Васильева в роли Элеоноры Васильевны в фильме Бориса Бушмелева &laquo;Вечерний лабиринт&raquo; (1981).
Главные роли в драматическом фильме Эльдора Уразбаева &laquo;Инспектор ГАИ&raquo; (1982) исполнили Сергей Никоненко, Никита Михалков и Олег Ефремов. Ильичев сыграл в ленте инспектора ГАИ Андрианова. Главные роли в драматическом фильме Эльдора Уразбаева &laquo;Инспектор ГАИ&raquo; (1982) исполнили Сергей Никоненко, Никита Михалков и Олег Ефремов. Ильичев сыграл в ленте инспектора ГАИ Андрианова.
Виктор Ильичев в роли скромника Димы и Вероника Изотова в роли попутчицы в мелодраматической комедии Геральда Бежанова &laquo;Самая обаятельная и привлекательная&raquo; (1985). Виктор Ильичев в роли скромника Димы и Вероника Изотова в роли попутчицы в мелодраматической комедии Геральда Бежанова &laquo;Самая обаятельная и привлекательная&raquo; (1985).
В 1992 году Ильичев уехал во Флориду вместе с женой &mdash; балериной Кировского театра Светланой Осиевой. Вернувшись на год в Россию, актер сыграл эпизодическую роль в фильме Григория Данелии &laquo;Настя&raquo; и в нескольких других лентах. Затем Ильичев эмигрировал окончательно. В США он работал упаковщиком товаров в магазине и уборщиком в школе. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Настя&raquo; (1993). В 1992 году Ильичев уехал во Флориду вместе с женой &mdash; балериной Кировского театра Светланой Осиевой. Вернувшись на год в Россию, актер сыграл эпизодическую роль в фильме Григория Данелии &laquo;Настя&raquo; и в нескольких других лентах. Затем Ильичев эмигрировал окончательно. В США он работал упаковщиком товаров в магазине и уборщиком в школе. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Настя&raquo; (1993).
После переезда в США Ильичев появился в десятке российских лент, включая &laquo;Женитьбу в 24 часа&raquo;, &laquo;Не нарушая закона&raquo; и &laquo;Заторможенный рефлекс&raquo;. В большей части фильмов персонажи актера были безымянными, а в титрах некоторых картин его имя не указали. В 2010 году Ильичев скончался во Флориде от рака мочевого пузыря. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Жениться в 24 часа&raquo; (2004). После переезда в США Ильичев появился в десятке российских лент, включая &laquo;Женитьбу в 24 часа&raquo;, &laquo;Не нарушая закона&raquo; и &laquo;Заторможенный рефлекс&raquo;. В большей части фильмов персонажи актера были безымянными, а в титрах некоторых картин его имя не указали. В 2010 году Ильичев скончался во Флориде от рака мочевого пузыря. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Жениться в 24 часа&raquo; (2004).

100 ролей в кино: 75 лет со дня рождения Виктора Ильичева

Советский, российский и американский актер театра и кино Виктор Ильичев родился 5 февраля 1946 года. До развала СССР он снялся более чем в 100 фильмах, включая культовые «Самая обаятельная и привлекательная», «Собака на сене» и «Старшая сестра». Вместе с Арменом Джигарханяном, Леонидом Куравлевым, Львом Дуровым и другими артистами Ильичев вошел в двадцатку самых снимаемых актеров СССР. Имя заслуженного артиста РСФСР указано в титрах к 108 картинам.

Какими ролями запомнился Виктор Ильичев — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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