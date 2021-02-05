100 ролей в кино: 75 лет со дня рождения Виктора Ильичева

Советский, российский и американский актер театра и кино Виктор Ильичев родился 5 февраля 1946 года. До развала СССР он снялся более чем в 100 фильмах, включая культовые «Самая обаятельная и привлекательная», «Собака на сене» и «Старшая сестра». Вместе с Арменом Джигарханяном, Леонидом Куравлевым, Львом Дуровым и другими артистами Ильичев вошел в двадцатку самых снимаемых актеров СССР. Имя заслуженного артиста РСФСР указано в титрах к 108 картинам.



Какими ролями запомнился Виктор Ильичев — в фотогалерее «Газеты.Ru»