14 картин и одна жизнь: 120 лет со дня рождения Михаила Ромма

Михаил Ильич Ромм родился 24 января 1901 в Иркутске в семье врача, сосланного за распространение нелегальной литературы. Спустя девять лет семья вернулась в Москву. Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, будущий режиссер был недоволен своими работами скульптора, поэтому по окончанию даже не забрал диплом. Спустя несколько лет он стал внештатным сотрудником кинокомиссии в Институте методов внешкольной работы, получив таким образом доступ ко многим картинам. Каждый фильм просматривался им по два-три десятка раз, что в последствии помогло Ромму в работе над собственными лентами.



В 1930 году Ромм дебютировал в кино как соавтор сценария фильма «Реванш». В 1931 году режиссер Александр Мачерет пригласил его ассистентом на фильм «Дела и люди», а в 1933 году Михаилу Ильичу была поручена первая самостоятельная работа — немой фильм «Пышка» по произведению Ги де Мопассана. Потом были «Ленин в Октябре», «Мечта», «Убийство на улице Данте», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и многие другие картины.



К 120-летию со дня рождения великого режиссера и педагога киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и «Газета.Ru» подготовили галерею с уникальными фото М.Ю. Ромма и кадрами со съемок.