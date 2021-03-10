Отец «Что? Где? Когда?»: 20 лет со смерти Владимира Ворошилова

Телевизионный деятель Владимир Ворошилов с 1948 года учился режиссерскому мастерству в школе-студии МХАТ и Эстонской академии художеств. Затем он работал в театре группы советских войск в ГДР. В 1957-1982 годах Ворошилов был художником-постановщиком МХАТа, Малого театра, Театра оперетты, театра им. М. Н. Ермоловой, театра им. Станиславского и других. Также он работал режиссером в Ставропольском театре драмы, театре «Современник» и в Театре на Таганке. В 1966 году Ворошилов перешел на телевидение, где снимал документальные фильмы и телеспектакли, а также основал рекламную развлекательную передачу «Аукцион».



Главным детищем постановщика стала интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?», основанная в 1975 году под названием «Семейная викторина». На протяжении 25 лет Ворошилов был режиссером и ведущим передачи. Долгое время автор «ЧГК» не показывал своего лица — участники и зрители слышали только его голос. В 1980 году под давлением Эльдара Рязанова и зрителей Ворошилов раскрыл свою личность. Режиссер был сторонником прямых эфиров, но в течение первых десяти лет передача выходила только в записи: власти хотели убедиться в ее аполитичности. С 1989 по 2001 год Ворошилов был первым президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В 1994 году он стал академиком Академии российского телевидения и получил звание заслуженного работника культуры России.



Последние несколько лет жизни Ворошилов болел, но продолжал активно заниматься передачей. Он умер от инфаркта 10 марта 2001 года в возрасте 70 лет.