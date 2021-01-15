Егору Кончаловскому — 55

Егор Кончаловский (при рождении — Георгий Михалков) появился на свет в 1966 году в семье знаменитого кинематографиста Андрей Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Отслужив «срочником» в Советской армии, он отправился на обучение за границу — в Великобританию. Позднее, на стыке 80-х и 90-х, Кончаловский-младший работал ассистентом режиссера в ряде проектов своего отца. Самостоятельную карьеру постановщика он начинал как автор рекламных роликов, в общей сложности сняв более 150 коммерческих видео, в том числе и для крупных корпораций, а также всемирно известных брендов.



В 1996-м Егор Кончаловский дебютировал с документальным телефильмом «Я был советским писателем», а уже в 2002-м выпустил свою, пожалуй, главную режиссерскую работу — детективный боевик «Антикиллер» с Гошей Куценко в главной роли. Позднее он также выступил постановщиком таких проектов, как «Побег», «Наша Маша и волшебный орех», «Возвращение в «А» и «На Луне».



Сегодня, 15 января, Егор Кончаловский празднует юбилей — ему исполняется 55 лет.