Стихи детям: 115 лет со дня рождения Агнии Барто

17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения самой известной советской детской писательницы Агнии Барто. Любовь к литературе Барто привил ее отец, ветеринар Лев Волов: перед сном он читал маленькой дочке басни Крылова, он же научил ее читать — правда, вместо азбуки использовал книги Льва Толстого. Благодаря отцу Барто попала в балетную школу и впоследствии осталась в СССР, когда труппа эмигрировала. Тогда же Агния написала свои первые стихи — в 1925 году свет увидел ее «Китайчонка Ван Ли» и «Мишку-воришку». В 1930-х Барто брала уроки у Самуила Маршака, но учеба превратилась в битву. Писательница вспоминала, что они ругались, обзывали друг друга правыми и левыми попутчиками и приспособленцами. Вашим «подмаршачником» я быть не хочу, объявляла ему Барто. Но, по признанию, именно Маршак помог ей избавиться от «ахматовщины» в творчестве. Добрые и задорные стихи Барто выходили до начала Второй мировой войны, когда она начала работать военным корреспондентом.



В 1950 она вернулась к детским стихотворениям и опубликовала сборник «Детям», за что была удостоена Государственной премии СССР. В середине 60-х Барто вела программу «Найти человека» на радио, в нем она занималась поисками людей, разлученных войной. Об этом она впоследствии написала повесть «Найти человека». В 1973 году по сценарию Барто была поставлена драма «Ищу человека». По произведениям писательницы были сняты мультфильмы «Слон и веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «10 000 мальчиков», новелла «Черный котенок».