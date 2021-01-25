Актер Александр Шаляпин найден мертвым

В Москве нашли тело актера и известного стенд-ап комика Александра Шаляпина. Предполагается, что он совершил самоубийство. Шаляпина обнаружила мертвым дома жена, которая сразу вызвала скорую. «На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении Telegram-канала «112».



Актер и стендапер Карен Арутюнов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о том, что перед смертью его коллега Александр Шаляпин проходил лечение от алкогольной зависимости.



Шаляпину был 41 год. Дебютом актера стала роль в картине «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Несколько лет Шаляпин работал в качестве ведущего утреннего шоу на Радио Maximum. .