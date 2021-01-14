5 лет назад ушел из жизни Алан Рикман

Британский актер Алан Рикман родился в Лондоне 21 февраля 1946 года в семье фабричного рабочего. До того, как стать актером, он окончил Школу искусства и дизайна в Челси и основал дизайн-студию в Сохо вместе с братьями. Однако в 26 лет Рикман написал письмо в Королевскую академию драматического искусства, где получил королевскую стипендию. Его первой ролью в театре стал виконт де Вальмон в спектакле «Опасные связи». После выступлений в США ему предложили роль главного злодея в боевике «Крепкий орешек», и именно тот фильм принес ему всемирную славу.



В 1990-х он сыграл ряд ярких ролей в таких фильмах, как «Робин Гуд, принц воров», «Распутин» и «Догма». Однако самым популярным персонажем в исполнении Рикмана стал профессор Северус Снейп в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Зрители и критики также высоко оценили его работу в картинах «Реальная любовь», «Парфюмер. История одного убийцы», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Гамбит». Последней ролью Рикмана в кино стал генерал ВС Великобритании Фрэнк Бенсон в военном триллере «Всевидящее око». Его премьера состоялась уже после смерти актера.



В 2015 году врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы. Алан Рикман умер за пять недель до своего дня рождения – 14 января 2016 года.