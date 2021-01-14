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Алан Рикман в фильме &laquo;Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1&raquo; (2010) Алан Рикман в фильме &laquo;Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1&raquo; (2010)
Алан Рикман и Аманда Оомс в фильме &laquo;Месмер&raquo; (1994) Алан Рикман и Аманда Оомс в фильме &laquo;Месмер&raquo; (1994)
Алан Рикман в фильме «Крепкий орешек» (1988) Алан Рикман в фильме «Крепкий орешек» (1988)
Аланис Мориссетт и Алан Смит в фильме &laquo;Догма&raquo; (1999) Аланис Мориссетт и Алан Смит в фильме &laquo;Догма&raquo; (1999)
Эмили Хэмпшир и Алан Рикман в фильме &laquo;Снежный пирог&raquo; (2006) Эмили Хэмпшир и Алан Рикман в фильме &laquo;Снежный пирог&raquo; (2006)
Джонни Депп и Алан Рикман в фильме &laquo;Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит&raquo; (2007) Джонни Депп и Алан Рикман в фильме &laquo;Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит&raquo; (2007)
Алан Рикман, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в фильме &laquo;Гарри Поттер и Принц-полукровка&raquo; (2009) Алан Рикман, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в фильме &laquo;Гарри Поттер и Принц-полукровка&raquo; (2009)
Алан Рикман и Сюзанн Бертиш на сцене Королевского театра во время фестиваля в Эдинбурге, 1991 год Алан Рикман и Сюзанн Бертиш на сцене Королевского театра во время фестиваля в Эдинбурге, 1991 год
Рейчел Херд-Вуд и Алан Рикман в фильме &laquo;Парфюмер. История одного убийцы&raquo; (2006) Рейчел Херд-Вуд и Алан Рикман в фильме &laquo;Парфюмер. История одного убийцы&raquo; (2006)
Алан Рикман и Мос Деф в фильме &laquo;Творение Господне&raquo; (2004) Алан Рикман и Мос Деф в фильме &laquo;Творение Господне&raquo; (2004)
Алан Рикман и Хайке Макач в фильме &laquo;Реальная любовь&raquo; (2003) Алан Рикман и Хайке Макач в фильме &laquo;Реальная любовь&raquo; (2003)
Алан Рикман в роли короля Людовика XIV в своем фильме &laquo;Версальский роман&raquo; (2014) Алан Рикман в роли короля Людовика XIV в своем фильме &laquo;Версальский роман&raquo; (2014)

5 лет назад ушел из жизни Алан Рикман

Британский актер Алан Рикман родился в Лондоне 21 февраля 1946 года в семье фабричного рабочего. До того, как стать актером, он окончил Школу искусства и дизайна в Челси и основал дизайн-студию в Сохо вместе с братьями. Однако в 26 лет Рикман написал письмо в Королевскую академию драматического искусства, где получил королевскую стипендию. Его первой ролью в театре стал виконт де Вальмон в спектакле «Опасные связи». После выступлений в США ему предложили роль главного злодея в боевике «Крепкий орешек», и именно тот фильм принес ему всемирную славу.

В 1990-х он сыграл ряд ярких ролей в таких фильмах, как «Робин Гуд, принц воров», «Распутин» и «Догма». Однако самым популярным персонажем в исполнении Рикмана стал профессор Северус Снейп в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Зрители и критики также высоко оценили его работу в картинах «Реальная любовь», «Парфюмер. История одного убийцы», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Гамбит». Последней ролью Рикмана в кино стал генерал ВС Великобритании Фрэнк Бенсон в военном триллере «Всевидящее око». Его премьера состоялась уже после смерти актера.

В 2015 году врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы. Алан Рикман умер за пять недель до своего дня рождения – 14 января 2016 года.
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