Лолита, «Прожекторперисхилтон» и Netflix: Александру Цекало — 60

Российский продюсер и шоумен Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в семье инженеров. В 1979 году основал квартет «Шляпа» и получил приглашение поступить на второй курс Киевского эстрадно-циркового училища. После окончания училища работал в Одесской филармонии, Театре эстрады «Шарж» и сотрудничал с редакцией детских программ Центрального телевидения. В 1985 году начал выступать с Лолитой Милявской в составе кабаре-дуэта «Академия». В 1997 году дуэт стал вести программу «Доброе утро, страна». В 1999 году Цекало озвучил фильм Виталия Манского «Частные хроники. Монолог», а в 2000 году сыграл одну из главных ролей в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый».



В 2001 году выступил в качестве исполнительного продюсера мюзикла «Норд-Ост». С 2002 по 2007 год запустил на телеканале СТС программы «Хорошие шутки», «Слава богу, ты пришел», «Истории в деталях», «Шесть кадров» и другие. С 2006 по 2014 год участвовал в создании программ Первого канала «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Большая разница» и других. В 2008 году возглавил продюсерскую компанию «Среда». В 2016 году стал первым из российских продюсеров, кто продал стриминговому сервису Netflix сериал своего производства «Мажор», за которым последовали еще пять проектов — «Фарца», «Метод», «Саранча», «Sпарта» и «Территория».



В 2019 году Цекало зарегистрировал в Беверли-Хиллз брак с четвертой женой, моделью Дариной Эрвин. У него также есть дочь и сын от третьего брака с Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой.