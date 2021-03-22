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Продюсер Александр Цекало Продюсер Александр Цекало
Кабаре-дуэт «Академия» во время выступления, 1991 год Кабаре-дуэт «Академия» во время выступления, 1991 год
Лолита Милявская и Александр Цекало (Кабаре-дуэт &laquo;Академия&raquo;) выступают на &laquo;Рождественских встречах&raquo; Аллы Пугачевой, 1992 год Лолита Милявская и Александр Цекало (Кабаре-дуэт &laquo;Академия&raquo;) выступают на &laquo;Рождественских встречах&raquo; Аллы Пугачевой, 1992 год
Директор проекта первого отечественного мюзикла &laquo;Норд-Ост&raquo; Александр Цекало впервые в роли Валерия Чкалова в праздничной постановке, посвященной одному году со дня рождения мюзикла, 2002 год Директор проекта первого отечественного мюзикла &laquo;Норд-Ост&raquo; Александр Цекало впервые в роли Валерия Чкалова в праздничной постановке, посвященной одному году со дня рождения мюзикла, 2002 год
Ведущие шоу Лолита Милявская и Александр Цекало (на первом плане) во время съемок шоу Первого канала &laquo;Две звезды&raquo;. На втором плане: певец Александр Маршал, актриса Ирина Апексимова, актер Сергей Жигунов, певица Лайма Вайкуле, актер Михаил Боярский, актриса Анастасия Заворотнюк, певец Николай Носков и телеведущая Екатерина Стриженова (слева направо), 2006 год Ведущие шоу Лолита Милявская и Александр Цекало (на первом плане) во время съемок шоу Первого канала &laquo;Две звезды&raquo;. На втором плане: певец Александр Маршал, актриса Ирина Апексимова, актер Сергей Жигунов, певица Лайма Вайкуле, актер Михаил Боярский, актриса Анастасия Заворотнюк, певец Николай Носков и телеведущая Екатерина Стриженова (слева направо), 2006 год
Ведущие развлекательной пародийной передачи Первого канала &laquo;Большая разница&raquo; Александр Цекало и Иван Ургант и телеведущий Геннадий Малахов (слева направо) во время съемок, 2009 год Ведущие развлекательной пародийной передачи Первого канала &laquo;Большая разница&raquo; Александр Цекало и Иван Ургант и телеведущий Геннадий Малахов (слева направо) во время съемок, 2009 год
Актер, певец Никита Джигурда и ведущий Александр Цекало (слева направо) во время съемок передачи &laquo;Большая разница&raquo;, 2013 год Актер, певец Никита Джигурда и ведущий Александр Цекало (слева направо) во время съемок передачи &laquo;Большая разница&raquo;, 2013 год
Лауреат российской телевизионной премии &laquo;ТЭФИ 2016&raquo; в номинации &laquo;Лучший телевизионный продюсер сезона&raquo; продюсер, телеведущий Александр Цекало после церемонии награждения Лауреат российской телевизионной премии &laquo;ТЭФИ 2016&raquo; в номинации &laquo;Лучший телевизионный продюсер сезона&raquo; продюсер, телеведущий Александр Цекало после церемонии награждения
Телеведущие Александр Цекало, Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков (слева направо) во время съемки программы &laquo;Прожекторперисхилтон&raquo; на Первом канале, 2017 год Телеведущие Александр Цекало, Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков (слева направо) во время съемки программы &laquo;Прожекторперисхилтон&raquo; на Первом канале, 2017 год
Актер Константин Хабенский и продюсер Александр Цекало (справа) перед показом сериала &laquo;Троцкий&raquo; в рамках Каннского кинофестиваля, 2017 год Актер Константин Хабенский и продюсер Александр Цекало (справа) перед показом сериала &laquo;Троцкий&raquo; в рамках Каннского кинофестиваля, 2017 год

Лолита, «Прожекторперисхилтон» и Netflix: Александру Цекало — 60

Российский продюсер и шоумен Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в семье инженеров. В 1979 году основал квартет «Шляпа» и получил приглашение поступить на второй курс Киевского эстрадно-циркового училища. После окончания училища работал в Одесской филармонии, Театре эстрады «Шарж» и сотрудничал с редакцией детских программ Центрального телевидения. В 1985 году начал выступать с Лолитой Милявской в составе кабаре-дуэта «Академия». В 1997 году дуэт стал вести программу «Доброе утро, страна». В 1999 году Цекало озвучил фильм Виталия Манского «Частные хроники. Монолог», а в 2000 году сыграл одну из главных ролей в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый».

В 2001 году выступил в качестве исполнительного продюсера мюзикла «Норд-Ост». С 2002 по 2007 год запустил на телеканале СТС программы «Хорошие шутки», «Слава богу, ты пришел», «Истории в деталях», «Шесть кадров» и другие. С 2006 по 2014 год участвовал в создании программ Первого канала «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Большая разница» и других. В 2008 году возглавил продюсерскую компанию «Среда». В 2016 году стал первым из российских продюсеров, кто продал стриминговому сервису Netflix сериал своего производства «Мажор», за которым последовали еще пять проектов — «Фарца», «Метод», «Саранча», «Sпарта» и «Территория».

В 2019 году Цекало зарегистрировал в Беверли-Хиллз брак с четвертой женой, моделью Дариной Эрвин. У него также есть дочь и сын от третьего брака с Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой.
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