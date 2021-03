«Боже, какой пустяк»: Александру Иванову — 60

Рок-певец и автор песен Александр Иванов родился 3 марта 1961 года в Москве. Он с детства увлекался боевыми искусствами и получил черный пояс по дзюдо. Отслужив в танковых войсках, Иванов увлекся музыкой. После нескольких лет участия в небольших ансамблях он стал солистом группы «Рондо». В 1989 году коллектив записал песню «Бледный бармен», которая стала его визитной карточкой. Затем музыканты записали хит с Владимиром Пресняковым-младшим «Я буду помнить», а также альбомы «Kill me with your love» и «Добро пожаловать в рай».



После 1995 года Иванов записал сольные песни «Я постелю тебе под ноги небо», «Ночь», «Круги на воде», «Моя неласковая Русь» и «Боже, какой пустяк». За последнюю артист получил «Золотой граммофон». Сольная дискография Иванова насчитывает 11 пластинок — последний мини-альбом «Этой весной» вышел в 2017 году.



Музыкант дважды был женат: в первом браке с балетмейстером Еленой Ивановой у него родилась дочь Карина (1988). Сейчас Иванов живет со Светланой Федоровской и воспитывает двоих детей, названных в честь родителей — Александра (2009) и Светлану (2015).