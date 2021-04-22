Депп, Мачете и комиксы: Эмбер Херд — 35

Американская актриса Эмбер Херд родилась 22 апреля 1986 года в пригороде Остина. Она с детства участвовала в театральных постановках и снималась в рекламе. В 17 лет Херд начала работать моделью в Нью-Йорке, но вскоре переехала в Лос-Анджелес ради актерской карьеры. Она играла эпизодические роли в сериалах «Джек и Бобби», «Гора», «О. С. — Одинокие сердца», «Мыслить как преступник», «Блудливая Калифорния», «Противостояние» и фильмах «В лучах славы», «Снадобье вурдалака», «Убийственная сексуальность», «Цена расплаты», «Здесь и сейчас», «Северная страна» и «Альфа Дог». Ради роли Греты Мэттьюс в сериале «Тайны Палм Спрингс» актриса сбросила 11 кг за несколько месяцев.



Она сыграла главные роли в фильмах «Все парни любят Мэнди Лейн», «Ошеломление», «Палата», «Никогда не сдавайся», «Информаторы», «И наступит тьма» и других. Недавно актриса снялась в «Лиге справедливости Зака Снайдера».



В картине «Ромовый дневник» 2011 года Херд работала с Джонни Деппом. В 2015-м они поженились после трех лет отношений, но через год Херд подала на развод и обвинила Деппа в домашнем насилии. Судебные тяжбы между актерами продолжаются до сих пор. Известно, что в 2017 году Херд встречалась с основателем компании Tesla Илоном Маском.