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Андрей Погребинский в сериале &laquo;Дознаватель-2&raquo; (2013-2014) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Дознаватель-2&raquo; (2013-2014)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Морские дьяволы. Смерч&nbsp;- 2&raquo; (2013-2015) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Морские дьяволы. Смерч&nbsp;- 2&raquo; (2013-2015)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Гончие&nbsp;- 6&raquo; (2014) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Гончие&nbsp;- 6&raquo; (2014)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Ментовские войны&nbsp;- 8&raquo; (2014) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Ментовские войны&nbsp;- 8&raquo; (2014)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Охотники за головами&raquo; (2014) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Охотники за головами&raquo; (2014)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Дружина&raquo; (2015) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Дружина&raquo; (2015)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Мажор-3&raquo; (2018) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Мажор-3&raquo; (2018)
Андрей Погребинский в сериале &laquo;Условный мент&raquo; (2019) Андрей Погребинский в сериале &laquo;Условный мент&raquo; (2019)

Умер актер Андрей Погребинский

В возрасте 45 лет умер актер и каскадер Алексей Погребинский. Об этом сообщила мать артиста. Причина смерти Погребинского пока не сообщается. На его счету более 40 эпизодический ролей в популярных отечественных сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Sпарта», «Ментовский войны» и другие».

Погребинский профессионально играл в баскетбол и стал мастером спорта. В начале карьеры он участвовал в съемках в качестве каскадера. Позднее его стали привлекать к эпизодическим ролям.
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