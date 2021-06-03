Умер актер Андрей Погребинский

В возрасте 45 лет умер актер и каскадер Алексей Погребинский. Об этом сообщила мать артиста. Причина смерти Погребинского пока не сообщается. На его счету более 40 эпизодический ролей в популярных отечественных сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Sпарта», «Ментовский войны» и другие».



Погребинский профессионально играл в баскетбол и стал мастером спорта. В начале карьеры он участвовал в съемках в качестве каскадера. Позднее его стали привлекать к эпизодическим ролям.