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Певица Анне Вески, 1985 год Певица Анне Вески, 1985 год
Певица Анне Вески в поселке Куанда на Байкало-Амурской магистрали, 1984 год Певица Анне Вески в поселке Куанда на Байкало-Амурской магистрали, 1984 год
Певица Анне Вески, 1984 год Певица Анне Вески, 1984 год
Певица Анне Вески на набережной в Таллине, 1985 год Певица Анне Вески на набережной в Таллине, 1985 год
Певица Анне Вески во время съемок на телевидении, 1985 год Певица Анне Вески во время съемок на телевидении, 1985 год
Певица Анне Вески с первыми дисками записанных ею песен, 1985 год Певица Анне Вески с первыми дисками записанных ею песен, 1985 год
Певица Анне Вески, 1986 год Певица Анне Вески, 1986 год
Певица Анне Вески во время съемок телевизионной передачи «Споемте, друзья», 1989 год Певица Анне Вески во время съемок телевизионной передачи «Споемте, друзья», 1989 год
Анне Вески и Вадим Азарх во время выступления в Севастополе, 1993 год Анне Вески и Вадим Азарх во время выступления в Севастополе, 1993 год
Певица Анне Вески на Арбате в Москве, 2004 год Певица Анне Вески на Арбате в Москве, 2004 год
Дима Билан и Анне Вески на съемках музыкального шоу «Ты-Суперстар!», 2007 год Дима Билан и Анне Вески на съемках музыкального шоу «Ты-Суперстар!», 2007 год
Президент России Дмитрий Медведев и певица Анне Вески, награжденная Орденом Дружбы, на церемонии вручения в здании Нижегородской ярмарки, 2011 год Президент России Дмитрий Медведев и певица Анне Вески, награжденная Орденом Дружбы, на церемонии вручения в здании Нижегородской ярмарки, 2011 год
Участник финала детского вокального конкурса &laquo;Ты супер!&raquo; и певица Анне Вески в Государственном Кремлевском Дворце, 2017 год Участник финала детского вокального конкурса &laquo;Ты супер!&raquo; и певица Анне Вески в Государственном Кремлевском Дворце, 2017 год
Анне Вески во время Недели моды в Таллине, 2019 год Анне Вески во время Недели моды в Таллине, 2019 год

Юбилей самой популярной эстонки в СССР

27 февраля отмечает 65-летие эстонская, советская и российская певица Анне Вески (урожденная Ваарманн). Она прошла стандартный путь советской эстрадной звезды: училась в музыкальной школе, играла в школьном ансамбле, занималась в студии при филармонии, а потом поступила туда уже на работу. Выделяется в ее биографии только учеба в таллинском Политехе — но техническое образование в те годы было в почете, так что и в этом нет ничего удивительного.

В родной Эстонии она прославилась в конце 70-х, когда была солисткой ансамбля «Мобиле», с ним же вышла на всесоюзный уровень — гастролировала по городам СССР, выезжала на фестивали в соцстраны, появлялась на телевидении. Так продолжалось и дальше — менялись коллективы (она выступала с ансамблями «Витамин» и «Мюзик-сейф», где в то время играл и Тынис Мяге), но популярность Вески только росла. Самым успешным для нее стал 1984 год, когда на фестивале в Сопоте певица получила сразу две премии — за лучшее исполнение польской песни и за хит «Позади крутой поворот». Певица продолжала ездить с концертами, став одной из ярких звезд советской эстрады и получив звание заслуженной артистки Эстонии. Для нее писали песни Михаил Танич, Лариса Рубальская, Игорь Саруханов, Владимир Шаинский и Игорь Корнелюк.

После распада СССР Анне Вески не потеряла связей с независимыми странами, появившимися на месте республик, — в том числе и с Россией. Она записывала альбомы на эстонском и русском языках (в ее дискографии около 30 пластинок), гастролировала как по СНГ, так и по дальнему зарубежью, а в 2011-м получила российский орден Дружбы — за большой вклад в укрепление культурных связей между Россией и Эстонией.
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