Арине Шараповой — 60

Арина Шарапова родилась в 1961 году в Москве. Ее отец был дипломатом, так что часть детства будущей телеведущей прошла в разъездах — в частности, семья некоторое время жила на Ближнем Востоке.



Карьера Шараповой на телевидении началась на исходе 80-х. В 90-х она являлась ведущей программ «Вести» на ВГТРК и «Время» (ОРТ) — а также ток-шоу «Арина». В 2001-2020 гг. Шарапова работала ведущей «Доброго утра» на Первом канале. Среди ее других известных проектов — шоу «Модный приговор», телеигра «Самый лучший муж» и программы «Десять фотографий».



Помимо телевидения, Шарапова несколько раз снималась в кино (в основном это были камео): ее можно увидеть в картинах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Свой человек», «Рублевка», «Самый умный в мире небоскреб» и «Пункт пропуска».



30 мая Арине Шараповой исполняется 60 лет.