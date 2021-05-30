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Телеведущая Арина Шарапова на премьере фильма режиссера «Выкрутасы» в Москве, 2011 год Телеведущая Арина Шарапова на премьере фильма режиссера «Выкрутасы» в Москве, 2011 год
Спортивный комментатор Василий Кикнадзе и ведущая Арина Шарапова в прямом эфире программы «Время», 1998 год Спортивный комментатор Василий Кикнадзе и ведущая Арина Шарапова в прямом эфире программы «Время», 1998 год
Арина Шарапова в 1998 году Арина Шарапова в 1998 году
Арина Шарапова и Владимир Познер объявляют номинантов премии &laquo;ТЭФИ&raquo;, 1995 год Арина Шарапова и Владимир Познер объявляют номинантов премии &laquo;ТЭФИ&raquo;, 1995 год
Ведущая информационной программы &laquo;Время&raquo; Арина Шарапова, 1998 год Ведущая информационной программы &laquo;Время&raquo; Арина Шарапова, 1998 год
Телеведущие Лариса Вербицкая, Петр Марченко и Арина Шарапова на съемках программы &laquo;Доброе утро&raquo;, 2006 год Телеведущие Лариса Вербицкая, Петр Марченко и Арина Шарапова на съемках программы &laquo;Доброе утро&raquo;, 2006 год
Главный редактор журнала «Officiel» Эвелина Хромченко, модельер Слава Зайцев и телеведущая Арина Шарапова на съемках программы «Модный приговор» на Первом канале, 2007 год Главный редактор журнала «Officiel» Эвелина Хромченко, модельер Слава Зайцев и телеведущая Арина Шарапова на съемках программы «Модный приговор» на Первом канале, 2007 год
Телеведущая Арина Шарапова принимает участие в военно-патриотической акции Первого канала &laquo;Первый в армии!&raquo; в Софринской бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД России, 2007 год Телеведущая Арина Шарапова принимает участие в военно-патриотической акции Первого канала &laquo;Первый в армии!&raquo; в Софринской бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД России, 2007 год
Телеведущая Арина Шарапова сажает дерево в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» на Воробьевых горах, 2010 год Телеведущая Арина Шарапова сажает дерево в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» на Воробьевых горах, 2010 год
Арина Шарапова на открытии пространства Bosco Casa в торговом центре &laquo;Петровский пассаж&raquo;, 2018 год Арина Шарапова на открытии пространства Bosco Casa в торговом центре &laquo;Петровский пассаж&raquo;, 2018 год
Арина Шарапова на пленарном заседании в рамках открытия III Дальневосточного медиасаммита в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, 2016 год Арина Шарапова на пленарном заседании в рамках открытия III Дальневосточного медиасаммита в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, 2016 год

Арине Шараповой — 60

Арина Шарапова родилась в 1961 году в Москве. Ее отец был дипломатом, так что часть детства будущей телеведущей прошла в разъездах — в частности, семья некоторое время жила на Ближнем Востоке.

Карьера Шараповой на телевидении началась на исходе 80-х. В 90-х она являлась ведущей программ «Вести» на ВГТРК и «Время» (ОРТ) — а также ток-шоу «Арина». В 2001-2020 гг. Шарапова работала ведущей «Доброго утра» на Первом канале. Среди ее других известных проектов — шоу «Модный приговор», телеигра «Самый лучший муж» и программы «Десять фотографий».

Помимо телевидения, Шарапова несколько раз снималась в кино (в основном это были камео): ее можно увидеть в картинах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Свой человек», «Рублевка», «Самый умный в мире небоскреб» и «Пункт пропуска».

30 мая Арине Шараповой исполняется 60 лет.
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