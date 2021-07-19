19 июля 2021, 20:36 Фоторепортажи Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне. Его родители — актеры Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам. Одним из предков Камбербэтча был король Ричард III из династии Плантагенетов. Актер учился в престижных школах, и в 12 лет дебютировал на детской театральной сцене. Получив среднее образование, Камбербэтч в течение года преподавал английский язык в монастыре в Индии. Затем он изучал театральное мастерство в Манчестерском университете и Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Этот путь вылился в блестящую карьеру, о которой «Газета.Ru» рассказывает в фотогалерее.