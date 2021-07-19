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Фоторепортажи

Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45

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Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Ван Гог: Портрет, написанный словами&raquo; и кадр из&nbsp;мини-сериала &laquo;Патрик Мелроуз&raquo; Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Ван Гог: Портрет, написанный словами&raquo; и кадр из&nbsp;мини-сериала &laquo;Патрик Мелроуз&raquo;
За&nbsp;роль Стивена Хокинга в&nbsp;фильме &laquo;Хокинг&raquo; (2004) Камбербэтч был номинирован на&nbsp;премию BAFTA TV Awards как лучший актер. Также он стал лауреатом премии &laquo;Золотая нимфа&raquo; за&nbsp;лучшую актерскую работу в&nbsp;телефильме. В&nbsp;2010 году Камбербэтч продолжил развивать тему личности Хокинга в&nbsp;сериале &laquo;Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом&raquo;. За&nbsp;роль Стивена Хокинга в&nbsp;фильме &laquo;Хокинг&raquo; (2004) Камбербэтч был номинирован на&nbsp;премию BAFTA TV Awards как лучший актер. Также он стал лауреатом премии &laquo;Золотая нимфа&raquo; за&nbsp;лучшую актерскую работу в&nbsp;телефильме. В&nbsp;2010 году Камбербэтч продолжил развивать тему личности Хокинга в&nbsp;сериале &laquo;Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом&raquo;.
В&nbsp;мини-сериале &laquo;Путешествие на&nbsp;край земли&raquo; (2005) Камбербэтч блестяще справился с&nbsp;главной ролью Эдмунда Тэлбота и получил одобрительные отзывы кинокритиков. В&nbsp;мини-сериале &laquo;Путешествие на&nbsp;край земли&raquo; (2005) Камбербэтч блестяще справился с&nbsp;главной ролью Эдмунда Тэлбота и получил одобрительные отзывы кинокритиков.
В&nbsp;2010 году Камбербэтч исполнил главную роль в&nbsp;телефильме &laquo;Ван Гог: Портрет, написанный словами&raquo;. Картина получила высокий рейтинг на&nbsp;киносервисах и множество позитивных рецензий. В&nbsp;2010 году Камбербэтч исполнил главную роль в&nbsp;телефильме &laquo;Ван Гог: Портрет, написанный словами&raquo;. Картина получила высокий рейтинг на&nbsp;киносервисах и множество позитивных рецензий.
Свою самую узнаваемую роль Камбербэтч получил в&nbsp;сериале BBC “Шерлок”, который начал выходить в&nbsp;2010 году. Играя знаменитого сыщика, актер был номинирован на&nbsp;“Золотой глобус” и удостоился нескольких премий, включая “Эмми” и “Актер года” журнала GQ. Проект выходил в&nbsp;течение четырех сезонов. В&nbsp;2017 году Камбербэтч подписал контракт на&nbsp;участие в&nbsp;пятом сезоне. Свою самую узнаваемую роль Камбербэтч получил в&nbsp;сериале BBC “Шерлок”, который начал выходить в&nbsp;2010 году. Играя знаменитого сыщика, актер был номинирован на&nbsp;“Золотой глобус” и удостоился нескольких премий, включая “Эмми” и “Актер года” журнала GQ. Проект выходил в&nbsp;течение четырех сезонов. В&nbsp;2017 году Камбербэтч подписал контракт на&nbsp;участие в&nbsp;пятом сезоне.
В&nbsp;постановке “Франкенштейн” Камбербетч и Джонни Ли Миллер по&nbsp;очереди играли Виктора Франкенштейна и его Создание. Спектакль имел огромный успех у&nbsp;зрителей и критиков. В&nbsp;2011 году вышли две видеоверсии постановки с&nbsp;участием обоих актеров. В&nbsp;постановке “Франкенштейн” Камбербетч и Джонни Ли Миллер по&nbsp;очереди играли Виктора Франкенштейна и его Создание. Спектакль имел огромный успех у&nbsp;зрителей и критиков. В&nbsp;2011 году вышли две видеоверсии постановки с&nbsp;участием обоих актеров.
За&nbsp;роль Алана Тьюринга в&nbsp;исторической драме &laquo;Игра в&nbsp;имитацию&raquo; (2014) Камбербэтч был номинирован на&nbsp;премии &laquo;Оскар&raquo; (&laquo;Лучшая мужская роль в&nbsp;мини-сериале или телефильме&raquo;) и &laquo;Золотой глобус&raquo; (&laquo;Лучшая мужская роль в&nbsp;драме&raquo;). За&nbsp;роль Алана Тьюринга в&nbsp;исторической драме &laquo;Игра в&nbsp;имитацию&raquo; (2014) Камбербэтч был номинирован на&nbsp;премии &laquo;Оскар&raquo; (&laquo;Лучшая мужская роль в&nbsp;мини-сериале или телефильме&raquo;) и &laquo;Золотой глобус&raquo; (&laquo;Лучшая мужская роль в&nbsp;драме&raquo;).
С&nbsp;2015 года Камбербэтч играл Гамлета в&nbsp;одноименном спектакле. Видеоверсия постановки транслировалась в&nbsp;кинотеатрах и получила высокий рейтинг. В&nbsp;том же году актера удостоили звания Командора ордена Британской империи. С&nbsp;2015 года Камбербэтч играл Гамлета в&nbsp;одноименном спектакле. Видеоверсия постановки транслировалась в&nbsp;кинотеатрах и получила высокий рейтинг. В&nbsp;том же году актера удостоили звания Командора ордена Британской империи.
В&nbsp;2016 году Камбербэтч снялся в&nbsp;главной роли в&nbsp;картине “Доктор Стрэндж”. Затем этот персонаж появился в&nbsp;других фильмах Вселенной Marvel, включая блокбастеры “Мстители: Финал” (2019), “Человек-паук: Нет пути домой” (2021) и “Доктор Стрэндж: В&nbsp;мультивселенной безумия” (2021). В&nbsp;2016 году Камбербэтч снялся в&nbsp;главной роли в&nbsp;картине “Доктор Стрэндж”. Затем этот персонаж появился в&nbsp;других фильмах Вселенной Marvel, включая блокбастеры “Мстители: Финал” (2019), “Человек-паук: Нет пути домой” (2021) и “Доктор Стрэндж: В&nbsp;мультивселенной безумия” (2021).
В&nbsp;мини-сериале &laquo;Патрик Мелроуз&raquo; (2018) Камбербэтч появился в&nbsp;образе главного героя &mdash; аристократ-наркомана, который бежит от детских травм, собирая себя заново. Эта роль стала одна из&nbsp;лучших в&nbsp;карьере актера. В&nbsp;мини-сериале &laquo;Патрик Мелроуз&raquo; (2018) Камбербэтч появился в&nbsp;образе главного героя &mdash; аристократ-наркомана, который бежит от детских травм, собирая себя заново. Эта роль стала одна из&nbsp;лучших в&nbsp;карьере актера.
В&nbsp;последние годы Камбербэтч снялся в&nbsp;нескольких полнометражных лентах &mdash; &laquo;Война токов&raquo; (2017), &laquo;1917&raquo; (2019), &laquo;Мавританец&raquo; (2020) (на фото) и других. В&nbsp;последние годы Камбербэтч снялся в&nbsp;нескольких полнометражных лентах &mdash; &laquo;Война токов&raquo; (2017), &laquo;1917&raquo; (2019), &laquo;Мавританец&raquo; (2020) (на фото) и других.
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Британский актер Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне. Его родители — актеры Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам. Одним из предков Камбербэтча был король Ричард III из династии Плантагенетов. Актер учился в престижных школах, и в 12 лет дебютировал на детской театральной сцене. Получив среднее образование, Камбербэтч в течение года преподавал английский язык в монастыре в Индии. Затем он изучал театральное мастерство в Манчестерском университете и Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Этот путь вылился в блестящую карьеру, о которой «Газета.Ru» рассказывает в фотогалерее.
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