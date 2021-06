«Мне нужен герой»: Бонни Тайлер — 70

Британская певица Бонни Тайлер (имя при рождении — Гейнор Хопкинс) родилась в семье угольного шахтера и домохозяйки, у которых помимо нее было еще пятеро детей. Впервые она начала петь в протестантской церкви. Не получив даже школьного аттестата, Тайлер устроилась работать в магазин. Затем она начала ходить по песенным конкурсам и подрабатывать на бэк-вокале. После перенесенной операции на голосовых связках артистка приобрела уникальный хриплый голос. Благодаря необычному тембру певицу начали замечать менеджеры. В 1976 году ее продюсерами и авторами песен стали Ронни Скотт и Стив Вулф.



Популярность к Тайлер пришла с выходом ее альбома The World Starts Tonight в 1977 году, а также синглов «Lost in France» и «More Than a Lover». В 1978-м ее сингл «It's a Heartache» достиг третьего места в американском Billboard Hot 100. В 1980 году артистка вместе с композитором и продюсером Джимом Стайнманом записала рок-композицию «Total Eclipse of the Heart», которая стала хитом. Он вошел в альбом Faster Than the Speed of Night 1983 года.



Одной из самых популярных песен Тайлер стала «Holding Out for a Hero» («Требую героя»), которая попала в топ хитов нескольких европейских стран, Канады и США. Она широко известна по первой строчке припева «I need a hero» («Мне нужен герой»).



Всего Тайлер записала 18 студийных альбомов — последний Between the Earth and the Stars вышел в феврале 2021 года. В 2013-м исполнительница представляла Великобританию на «Евровидении» с песней «Believe in Me» и заняла 19 место в финале.