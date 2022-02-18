Умер актер Борис Невзоров

Российский актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни. Как сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова, причиной смерти стал коронавирус.

Невзоров родился в Краснодарском крае, но детство и юность провел в Астрахани. Сразу после школы его взяли в труппу Астраханского ТЮЗа, откуда спустя год он ушел ради учебы в Высшем театральном училище имени Щепкина. Через два года актер отчислился из театрального вуза, но спустя некоторое время все-таки решил получить актерское образование и окончил Школу-студию МХАТ.

В разные годы Невзоров служил в Новом драматическом театре, театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. В 2005 году он был принят в труппу Малого театра, где играл в спектаклях «Маскарад», «Дон Жуан», «Волки и овцы», «Ревизор» и других.

На счету актера более ста ролей. Особенно запомнились зрителям его работы в фильмах «Россия молодая», «Найти и обезвредить», «Дети солнца», «Сталинград», «Дурак», а также сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и «Дорогая Маша Березина».

В 2011 году ему было присвоено звание Народного артиста России.