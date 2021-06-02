«Не я твой барабанщик, ты мой певец!»: Чарли Уоттсу — 80

Вот уже почти 60 лет Чарли Уоттс задает темп группе Rolling Stones. Несмотря на преклонный возраст — 2 июня барабанщику исполняется 80 лет, — он до сих в строю и совсем недавно отыграл концерт в рамках тура «No Filter» с Миком Джаггером, Китом Ричардсом и Ронни Вудом.



Ради игры на барабанах Уоттс оставил работу художника и вместе с друзьями — Джаггером и Брайном Джонсом, гитаристом, скончавшемся в 1969 году, — основал Rolling Stones. Пока другие участники попадали в заголовки новостей в связи с разгульным образом жизни, Уоттс был счастлив в браке. Сам музыкант считает, что ему повезло: в отличие от большинства рокеров своей эпохи, он сумел преодолеть алкогольную и наркотическую зависимости еще в 80-х. Сдержанность Уоттса, однако, работала до поры до времени: Ричардс рассказывал, как однажды он не на шутку рассердился, когда пьяный Джаггер позвонил в его гостиничный номер со словами «Где мой барабанщик?».



«Никогда больше не называй меня «твой барабанщик». Это ты мой чертов певец!» — якобы ответил Уоттс, ударив перед этим Джаггера по лицу. Впоследствии Уоттс историю опровергал, да и сам Ричардc, как выяснилось, пересказал в своей книге чьи-то слова.



Сегодня Уоттс с женой живут в деревне, где разводят арабских лошадей. «Я не расстроюсь, если Rolling Stones распадутся, — сказал барабанщик в недавнем интервью. – Но не знаю, чем займусь, когда остановлюсь».