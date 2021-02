Легенда джаза: умер Чик Кориа

В США в возрасте 79 лет умер джазовый пианист Чик Кориа. Музыкант скончался от редкой формы рака, которая была диагностирована у него недавно, еще 9 февраля, но СМИ стало известно о его смерти только спустя три дня.



Свой путь Кориа начал в 1968 году в коллективе трубача Майлза Дэвиса. С ним он среди прочего записал альбом «In a Silent Way», который считается одним из первых в стиле джаз-фьюжн. Карьера музыканта насчитывает более 50 лет. В разное время он сотрудничал с Херби Хэнкоком, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Джоном Маклафлином, Дэйвом Гролом и другими музыкантами. Вместе с Ленни Вайтом, Стенли Кларком, Элом Ди Меолой Кориа в 1971 году основал группу Return to Forever. Первое время они исполняли только латиноамериканскую музыку, до 1973 года альбомы не пользовались коммерческим успехом. Но все изменилось с выходом третьей пластинки «Light as a Feather», записанной в жанре джаз-рок. С ней группа впервые попала в американские чарты. Последний альбом «Romantic Warrior» вышел в 1976 году и достиг золотого статуса.



Помимо Return to Forever, Кориа записывал музыку сольно. В 2004-м он получил «Грэмми» за лучшее импровизированное джазовое соло. Всего он становился обладателем престижной награды 23 раза, последнюю ему вручили в 2020 году за альбом «Plays».