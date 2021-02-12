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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Чик Кориа во время концерта в Перудже, Италия, 2015 год Чик Кориа во время концерта в Перудже, Италия, 2015 год
Чик Кориа, 1970 год Чик Кориа, 1970 год
Чик Кориа и гитарист Джон Маклафлин во время совместного выступления в Венской опере на джазовом фестивале, 1995 год Чик Кориа и гитарист Джон Маклафлин во время совместного выступления в Венской опере на джазовом фестивале, 1995 год
Чик Кориа во время концерта во Франции, 1992 год Чик Кориа во время концерта во Франции, 1992 год
Чик Кориа, 1975 год Чик Кориа, 1975 год
Чик Кориа во время концерта в Сан Диего, Калифорния, 2011 год Чик Кориа во время концерта в Сан Диего, Калифорния, 2011 год
Чик Кориа на 55-й церемонии вручения премии «Грэмми», 2013 год Чик Кориа на 55-й церемонии вручения премии «Грэмми», 2013 год
Чик Кориа во время выступления на Newport Jazz Festival, 2013 год Чик Кориа во время выступления на Newport Jazz Festival, 2013 год
Чик Кориа с супругой, 2013 год Чик Кориа с супругой, 2013 год
Чик Кориа, сентябрь 2020 года Чик Кориа, сентябрь 2020 года

Легенда джаза: умер Чик Кориа

В США в возрасте 79 лет умер джазовый пианист Чик Кориа. Музыкант скончался от редкой формы рака, которая была диагностирована у него недавно, еще 9 февраля, но СМИ стало известно о его смерти только спустя три дня.

Свой путь Кориа начал в 1968 году в коллективе трубача Майлза Дэвиса. С ним он среди прочего записал альбом «In a Silent Way», который считается одним из первых в стиле джаз-фьюжн. Карьера музыканта насчитывает более 50 лет. В разное время он сотрудничал с Херби Хэнкоком, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Джоном Маклафлином, Дэйвом Гролом и другими музыкантами. Вместе с Ленни Вайтом, Стенли Кларком, Элом Ди Меолой Кориа в 1971 году основал группу Return to Forever. Первое время они исполняли только латиноамериканскую музыку, до 1973 года альбомы не пользовались коммерческим успехом. Но все изменилось с выходом третьей пластинки «Light as a Feather», записанной в жанре джаз-рок. С ней группа впервые попала в американские чарты. Последний альбом «Romantic Warrior» вышел в 1976 году и достиг золотого статуса.

Помимо Return to Forever, Кориа записывал музыку сольно. В 2004-м он получил «Грэмми» за лучшее импровизированное джазовое соло. Всего он становился обладателем престижной награды 23 раза, последнюю ему вручили в 2020 году за альбом «Plays».
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