100 лет со дня рождения Григория Чухрая

Режиссер Григорий Чухрай известен широкой публике прежде всего по картине «Баллада о солдате» – знаменитой ленте о войне, в которой практически нет боевых действий. В фильмографии Чухрая не так много работ, но он все равно стал одним из самых известных советских режиссеров в мире. Его ленты не раз участвовали в международных фестивалях и получали призы, интерес к его работам проявляли Чарли Чаплин и Жан Кокто, он снимал вместе с итальянскими кинематографистами, был председателем жюри III Московского кинофестиваля, когда главный приз получил Федерико Феллини.



Григорий Чухрай окончил ВГИК, работал ассистентом и вторым режиссером на Киевской киностудии, по приглашению Ивана Пырьева перешел на киностудию «Мосфильм». Создал картины «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были», «Жизнь прекрасна», «Трясина». Работал художественным руководителем Экспериментального творческого объединения при киностудии «Мосфильм», вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе, был бессменным секретарем Союза кинематографистов СССР. Написал две книги — «Моя война» и «Мое кино».



В день 100-летия со дня рождения режиссера «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» представляют уникальные фото со съемочных площадок Чухрая, а также вспоминают о жизни и творчестве кинематографиста.