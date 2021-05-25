Лидер «Острых козырьков»: лучшие роли Киллиана Мерфи

Актер Киллиан Мерфи родился 25 мая 1976 года в Ирландии. Он стал старшим из четверых детей в семье преподавателей. Получив среднее образование в Presentation Brothers College в Корке, Киллиан поступил на юрфак Ирландского национального университета. На втором курсе он вдохновился экспериментальной постановкой «Заводного апельсина» и успешно отобрался в труппу местной театральной компании Corcadorca.



Первой ролью Мерфи в кино стал бармен в криминальной драме «The Tale of Sweety Barrett» Стивена Брэдли. В 2000 году ему впервые предложили главную роль — в молодежной драме «Дискосвиньи» (Disco Pigs) Керстена Шеридана. Карьера Мерфи пошла в гору. Он снялся в рейтинговых фильмах «Начало», «Темный рыцарь», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен: Начало», «Дюнкерк», «На краю», «28 дней спустя», «Холодная гора» и многих других. Также на его счету сериалы «Дороги, которые мы выбираем» и «Острые козырьки».



За роль Томаса Шелби в «Козырьках» актер стал лауреатом премий TV Choice Awards, Irish Film and Television Awards, National Television Awards и других. С 2004 года Мерфи женат на художнице Ивонн Макгиннес (до свадьбы они встречались восемь лет). Супруги живут в пригороде Дублина и воспитывают двоих сыновей.



Лучшие роли Киллиана Мерфи, которому 25 мая исполняется 45 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru»