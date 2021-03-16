Последний император: 80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи родился в 1941 году в Парме в семье профессора истории искусств. Его первые опыты с кинокамерой относятся к концу пятидесятых годов. Тогда же Бертолуччи познакомился с Пьером Паоло Пазолини, которому помог снять дебютный фильм «Аккатоне». После этого он бросил философский факультет и решил полностью посвятить себя кино. К концу десятилетия он сделал себе имя как последователь французской «новой волны», однако фильмы «Конформист», «Последнее танго в Париже» и «ХХ век» вывели Бертолуччи в ряды крупнейших авторов мирового кинематографа. 16 марта великому режиссеру могло бы исполнится 80 лет.