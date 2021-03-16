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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Бернардо Бертолуччи на съемках фильма «Последний император», 1987 год Бернардо Бертолуччи на съемках фильма «Последний император», 1987 год
В академической среде Бернардо Бертолуччи считается последним из плеяды великих итальянских режиссеров. Он снял свой первый фильм в 1962 году, однако только картина 1970 года «Конформист» принесла ему большой успех. На фото: Бернардо Бертолуччи в Париже, 1972 год В академической среде Бернардо Бертолуччи считается последним из плеяды великих итальянских режиссеров. Он снял свой первый фильм в 1962 году, однако только картина 1970 года «Конформист» принесла ему большой успех. На фото: Бернардо Бертолуччи в Париже, 1972 год
После «Конформиста» на экраны вышла скандальная мелодрама Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Главные роли в этой истории о любви молодой француженки и американца в кризисе среднего возраста и сыграли Марлон Брандо и Мария Шнайдер. На фото: Бернардо Бертолуччи пьет кофе в Лондоне, 1973 год После «Конформиста» на экраны вышла скандальная мелодрама Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Главные роли в этой истории о любви молодой француженки и американца в кризисе среднего возраста и сыграли Марлон Брандо и Мария Шнайдер. На фото: Бернардо Бертолуччи пьет кофе в Лондоне, 1973 год
Бертолуччи был номинирован на «Оскар» за сценарий «Конформиста» и за режиссуру «Последнего танго в Париже». В 1976 году он выпустил историческую эпопею «XX век», где главные роли сыграли звезды американского и французского кино Роберт Де Ниро и Жерар Депардье. На фото: писатель Норман Мейлер и режиссер Бернардо Бертолуччи в Нью-Йорке, 1973 год Бертолуччи был номинирован на «Оскар» за сценарий «Конформиста» и за режиссуру «Последнего танго в Париже». В 1976 году он выпустил историческую эпопею «XX век», где главные роли сыграли звезды американского и французского кино Роберт Де Ниро и Жерар Депардье. На фото: писатель Норман Мейлер и режиссер Бернардо Бертолуччи в Нью-Йорке, 1973 год
Его фильмы «Луна» и «Трагедия смешного человека» были прохладно приняты в Италии, поэтому режиссер решил переехать в Англию и взяться за историческую картину на восточном материале «Последний император».<br> На фото: Бернардо Бертолуччи во время работы над фильмом &laquo;Последний император&raquo;. Китай, 1987 год Его фильмы «Луна» и «Трагедия смешного человека» были прохладно приняты в Италии, поэтому режиссер решил переехать в Англию и взяться за историческую картину на восточном материале «Последний император».<br> На фото: Бернардо Бертолуччи во время работы над фильмом &laquo;Последний император&raquo;. Китай, 1987 год
В 1988 году историко-биографическая драма Бернардо Бертолуччи «Последний император» собрала призы во всех девяти номинациях, в которых была представлена на «Оскаре», включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. В 1988 году историко-биографическая драма Бернардо Бертолуччи «Последний император» собрала призы во всех девяти номинациях, в которых была представлена на «Оскаре», включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.
В 1996 году Бертолуччи вместе с Лив Тайлер представили на международном Каннском кинофестивале фильм «Ускользающая красота», который подвел итоги его «западному» периоду творчества. На фото: Бернардо Бертолуччи и актриса Лив Тайлер в Каннах, 1996 год В 1996 году Бертолуччи вместе с Лив Тайлер представили на международном Каннском кинофестивале фильм «Ускользающая красота», который подвел итоги его «западному» периоду творчества. На фото: Бернардо Бертолуччи и актриса Лив Тайлер в Каннах, 1996 год
К концу 1990-х Бертолуччи окончательно перешел в статус «живого классика». Его воспоминания о духе кинематографа шестидесятых легли в основу фильма 2003 года «Мечтатели». В 2007 году он получил специальную премию за вклад в развитие кинематографа в Венеции, а в 2011 году аналогичный приз ему вручили в Каннах. На фото: актеры Джереми Айронс и Клаудия Кардинале с режиссером Бернардо Бертолуччи в Лондоне, 1999 год К концу 1990-х Бертолуччи окончательно перешел в статус «живого классика». Его воспоминания о духе кинематографа шестидесятых легли в основу фильма 2003 года «Мечтатели». В 2007 году он получил специальную премию за вклад в развитие кинематографа в Венеции, а в 2011 году аналогичный приз ему вручили в Каннах. На фото: актеры Джереми Айронс и Клаудия Кардинале с режиссером Бернардо Бертолуччи в Лондоне, 1999 год
Последний фильм Бертолуччи «Я и ты» вышел на экраны в 2012 году и был представлен на Каннском фестивале вне конкурса. На фото: актер Якопо Ольмо Антинори, режиссер Бернардо Бертолуччи и актриса Ти Фалко (слева направо) в Каннах, 2012 год Последний фильм Бертолуччи «Я и ты» вышел на экраны в 2012 году и был представлен на Каннском фестивале вне конкурса. На фото: актер Якопо Ольмо Антинори, режиссер Бернардо Бертолуччи и актриса Ти Фалко (слева направо) в Каннах, 2012 год
В 2013 году режиссер Бернардо Бертолуччи получил звезду на голливудской Аллее славы В 2013 году режиссер Бернардо Бертолуччи получил звезду на голливудской Аллее славы
За несколько месяцев до своей смерти в 2018 году Бертолуччи объявил о планах приступить к съемке нового фильма. По его словам, он хотел посвятить его «любимой теме Микеланджело Антониони &ndash; некоммуникабельности». На фото: Режиссер Бернардо Бертолуччи в Венеции, 2013 год За несколько месяцев до своей смерти в 2018 году Бертолуччи объявил о планах приступить к съемке нового фильма. По его словам, он хотел посвятить его «любимой теме Микеланджело Антониони &ndash; некоммуникабельности». На фото: Режиссер Бернардо Бертолуччи в Венеции, 2013 год
Бернардо Бертолуччи скончался в Риме 26 ноября 2018 года в возрасте 77 лет после продолжительной болезни Бернардо Бертолуччи скончался в Риме 26 ноября 2018 года в возрасте 77 лет после продолжительной болезни

Последний император: 80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи родился в 1941 году в Парме в семье профессора истории искусств. Его первые опыты с кинокамерой относятся к концу пятидесятых годов. Тогда же Бертолуччи познакомился с Пьером Паоло Пазолини, которому помог снять дебютный фильм «Аккатоне». После этого он бросил философский факультет и решил полностью посвятить себя кино. К концу десятилетия он сделал себе имя как последователь французской «новой волны», однако фильмы «Конформист», «Последнее танго в Париже» и «ХХ век» вывели Бертолуччи в ряды крупнейших авторов мирового кинематографа. 16 марта великому режиссеру могло бы исполнится 80 лет.
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