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Джек Нэнс в фильме «Голова-ластик» (1977)? Джек Нэнс в фильме «Голова-ластик» (1977)?
Джон Херт в фильме «Человек-слон» (1980) Джон Херт в фильме «Человек-слон» (1980)
Кадр из фильма «Дюна» (1984) Кадр из фильма «Дюна» (1984)
Кайл Маклахлен и Изабелла Росселлини в фильме «Синий Бархат» (1986) Кайл Маклахлен и Изабелла Росселлини в фильме «Синий Бархат» (1986)
?Николас Кейдж и Лора Дерн в фильме «Дикие сердцем» (1990) ?Николас Кейдж и Лора Дерн в фильме «Дикие сердцем» (1990)
Кайл Маклахлен в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992) Кайл Маклахлен в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)
Кадр из фильма «Шоссе в никуда» (1997) Кадр из фильма «Шоссе в никуда» (1997)
Ричард Фарнсуорт в фильме «Простая история» (1999) Ричард Фарнсуорт в фильме «Простая история» (1999)
Наоми Уоттс и Лаура Хэрринг в фильме «Малхолланд Драйв» (2001) Наоми Уоттс и Лаура Хэрринг в фильме «Малхолланд Драйв» (2001)
Кадр из фильма «Внутренняя империя» (2006) Кадр из фильма «Внутренняя империя» (2006)

«Твин Пикс» и другие: 10 фильмов Дэвида Линча

Американский режиссер Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула в семье ученого и преподавательницы языков. В 1977 году он выпустил первый полнометражный фильм «Голова-ластик», ставший вехой в независимом экспериментальном кино США. Картину увидел продюсер Стюарт Корнфельд, который помог утвердить Линча режиссером драмы «Человек-слон» с Джоном Хертом и Энтони Хопкинсом. Фильм номинировали на «Оскар» в восьми категориях, включая «лучший фильм», «лучший актер» и «лучший режиссер».

Следующим проектом Линча стала экранизация «Дюны», которую он снял по контракту с продюсером Дино Де Лаурентисом. Фильм провалился, однако по условиям договора Линч был должен был снять еще одну картину. Неонуар «Синий Бархат» 1986 года стал возвращением к сюрреалистической традиции, а сам Линч снова был номинирован на «Оскар» как «лучший режиссер».

В 1990 году Линч и Марк Фрост выпустили первый эпизод сериала «Твин Пикс», который критики и зрители назвали революционным для телеформата. В том же году фильм «Дикие сердцем» принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 1992 году он выпустил полнометражное продолжение сериала «Твин Пикс: Сквозь огонь», а его последними двумя фильмами в этом десятилетии стали мрачный хоррор «Шоссе в никуда» и неожиданно простодушная семейная драма «Простая история».

В 2001 году Линч представил «Малхолланд драйв», который попал в большинство списков «лучших фильмов XXI века». В 2006 году на экраны вышла «Внутренняя империя», которую сам он назвал своим последним полнометражным фильмом. В 2013 году стало известно о начале работ по созданию третьего сезона «Твин Пикс», который вышел на экраны в 2017 году.

В октябре 2019 года Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающий вклад в кинематограф. «У вас очень интересный вкус», — прокомментировал он это награждение в ответной речи.
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