«Твин Пикс» и другие: 10 фильмов Дэвида Линча

Американский режиссер Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула в семье ученого и преподавательницы языков. В 1977 году он выпустил первый полнометражный фильм «Голова-ластик», ставший вехой в независимом экспериментальном кино США. Картину увидел продюсер Стюарт Корнфельд, который помог утвердить Линча режиссером драмы «Человек-слон» с Джоном Хертом и Энтони Хопкинсом. Фильм номинировали на «Оскар» в восьми категориях, включая «лучший фильм», «лучший актер» и «лучший режиссер».



Следующим проектом Линча стала экранизация «Дюны», которую он снял по контракту с продюсером Дино Де Лаурентисом. Фильм провалился, однако по условиям договора Линч был должен был снять еще одну картину. Неонуар «Синий Бархат» 1986 года стал возвращением к сюрреалистической традиции, а сам Линч снова был номинирован на «Оскар» как «лучший режиссер».



В 1990 году Линч и Марк Фрост выпустили первый эпизод сериала «Твин Пикс», который критики и зрители назвали революционным для телеформата. В том же году фильм «Дикие сердцем» принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 1992 году он выпустил полнометражное продолжение сериала «Твин Пикс: Сквозь огонь», а его последними двумя фильмами в этом десятилетии стали мрачный хоррор «Шоссе в никуда» и неожиданно простодушная семейная драма «Простая история».



В 2001 году Линч представил «Малхолланд драйв», который попал в большинство списков «лучших фильмов XXI века». В 2006 году на экраны вышла «Внутренняя империя», которую сам он назвал своим последним полнометражным фильмом. В 2013 году стало известно о начале работ по созданию третьего сезона «Твин Пикс», который вышел на экраны в 2017 году.



В октябре 2019 года Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающий вклад в кинематограф. «У вас очень интересный вкус», — прокомментировал он это награждение в ответной речи.