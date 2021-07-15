15 июля 2021, 15:57 Фоторепортажи От «Трои» до «Бесславных ублюдков»: лучшие роли Дайан Крюгер

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Актриса и модель Дайан Крюгер родилась 15 июля 1976 года в Германии. Зрителям она наиболее известна по ролям Елены Прекрасной в исторической драме «Троя», искательницы сокровищ Абигейл Чейз из приключенческого фильма «Сокровище нации» и одной из главных героинь фантастической мелодрамы «Господин Никто».



В детстве Крюгер занималась балетом и собиралась строить карьеру именно на этом попроще — однако мечтам помешала травма колена. В 1990-е она переехала в Париж и начала работать моделью — в том числе на Christian Dior, Yves Saint Laurent и другие топовые дизайнерские компании. Считается, что закончить с модельным бизнесом и уйти в актерство немке посоветовал Люк Бессон, пробовавший ее на одну из ролей в свой «Пятый элемент» (но так и не утвердивший девушку в проект). Старт актерской карьеры Крюгер датирован первой половиной 2000-х, а широкая известность к ней пришла с выходом ленты Вольфганга Петерсена «Троя».



Лучшие роли актрисы, которой сегодня исполнилось 45 лет, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».