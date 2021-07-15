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Фоторепортажи

От «Трои» до «Бесславных ублюдков»: лучшие роли Дайан Крюгер

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<b>Кадр из фильма &laquo;Троя&raquo; (2004)</b> <br><br> Одну из ведущих ролей в эпосе &laquo;Троя&raquo; Крюгер получила буквально через пару лет после начала актерской карьеры. Фильм по мотивам «Илиады» Гомера принес ей всемирную известность, при этом некоторые критики раскритиковали выбор продюсеров в пользу Крюгер, сыгравшей Елену Прекрасную. <b>Кадр из фильма &laquo;Троя&raquo; (2004)</b> <br><br> Одну из ведущих ролей в эпосе &laquo;Троя&raquo; Крюгер получила буквально через пару лет после начала актерской карьеры. Фильм по мотивам «Илиады» Гомера принес ей всемирную известность, при этом некоторые критики раскритиковали выбор продюсеров в пользу Крюгер, сыгравшей Елену Прекрасную.
<b>Кадр из фильма “Сокровище нации” (2004)</b> <br><br> Популярный приключенческий боевик с Николасом Кейджем в главной роли вышел в том же 2004 году &mdash; и собрал хорошую кассу ($347,5 млн); как, впрочем, и последовавший за ним сиквел (459 млн). Во франшизе Крюгер сыграла доктора Абигейл Чейз, которая помогает своему возлюбленному отыскать сокровища тамплиеров и затерянный Золотой город. <b>Кадр из фильма “Сокровище нации” (2004)</b> <br><br> Популярный приключенческий боевик с Николасом Кейджем в главной роли вышел в том же 2004 году &mdash; и собрал хорошую кассу ($347,5 млн); как, впрочем, и последовавший за ним сиквел (459 млн). Во франшизе Крюгер сыграла доктора Абигейл Чейз, которая помогает своему возлюбленному отыскать сокровища тамплиеров и затерянный Золотой город.
<b>Кадр из фильма &laquo;Одержимость&raquo; (2004)</b> <br><br> По сюжету драмы “Одержимость” шотландского режиссера Пола Макгигана героиня в исполнении Крюгер уходит от молодого человека &laquo;по-английски&raquo;. Однако через несколько лет, когда у каждого из них уже есть своя жизнь, герои осознают, что до сих пор любят друг друга. И ищут встречи. <b>Кадр из фильма &laquo;Одержимость&raquo; (2004)</b> <br><br> По сюжету драмы “Одержимость” шотландского режиссера Пола Макгигана героиня в исполнении Крюгер уходит от молодого человека &laquo;по-английски&raquo;. Однако через несколько лет, когда у каждого из них уже есть своя жизнь, герои осознают, что до сих пор любят друг друга. И ищут встречи.
<b>Кадр из фильма &laquo;Счастливого рождества&raquo; (2005)</b> <br><br> Роль в военной драме “Счастливого рождества” актриса считает одной из лучших в своей карьере: Крюгер сыграла певицу Анну Соренсен, которая приезжает на фронт во время Первой мировой войны. Картина была номинирована на “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. <b>Кадр из фильма &laquo;Счастливого рождества&raquo; (2005)</b> <br><br> Роль в военной драме “Счастливого рождества” актриса считает одной из лучших в своей карьере: Крюгер сыграла певицу Анну Соренсен, которая приезжает на фронт во время Первой мировой войны. Картина была номинирована на “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.
<b>Кадр из фильма “Прощай, Бафана” (2007)</b> <br><br> В 2007 году Крюгер снялась в фильме известного датского режиссера Билле Аугуста “Прощай, Бафана” о надзирателе Нельсона Манделы. Крюгер в проекте досталась роль супруги главного героя. <b>Кадр из фильма “Прощай, Бафана” (2007)</b> <br><br> В 2007 году Крюгер снялась в фильме известного датского режиссера Билле Аугуста “Прощай, Бафана” о надзирателе Нельсона Манделы. Крюгер в проекте досталась роль супруги главного героя.
<b>Кадр из фильма “Господин никто” (2009)</b> <br><br> В фантастической драме бельгийского режиссера Жако Ван Дормаля актриса исполнила одну из главных женских ролей. Ее Анна &mdash; первая из трех девушек, с которой персонажу Джареда Лето придется связать свою судьбу. “Господин никто” получил отличные отзывы критиков и был награжден несколькими призами Венецианского фестиваля. <b>Кадр из фильма “Господин никто” (2009)</b> <br><br> В фантастической драме бельгийского режиссера Жако Ван Дормаля актриса исполнила одну из главных женских ролей. Ее Анна &mdash; первая из трех девушек, с которой персонажу Джареда Лето придется связать свою судьбу. “Господин никто” получил отличные отзывы критиков и был награжден несколькими призами Венецианского фестиваля.
<b>Кадр из фильма “Бесславные ублюдки” (2009)</b> <br><br> Изначально на роль звезды немецкого кино и британской шпионки Бриджит фон Хаммерсмарк режиссер Квентин Тарантино рассматривал Настасью Кински, однако стороны так и не договорились. В результате героиню, которая помогает &laquo;Бесславным ублюдкам&raquo; в убийстве Адольфа Гитлера, сыграла Крюгер. <b>Кадр из фильма “Бесславные ублюдки” (2009)</b> <br><br> Изначально на роль звезды немецкого кино и британской шпионки Бриджит фон Хаммерсмарк режиссер Квентин Тарантино рассматривал Настасью Кински, однако стороны так и не договорились. В результате героиню, которая помогает &laquo;Бесславным ублюдкам&raquo; в убийстве Адольфа Гитлера, сыграла Крюгер.
<b>Кадр из фильма “Прощай, моя королева” (2012)</b> <br><br> Историческая драма Бенуа Жако повествует о нескольких днях из жизни монархии на фоне Великой французской революции. В проекте Крюгер исполнила роль королевы Марии-Антуанетты. <b>Кадр из фильма “Прощай, моя королева” (2012)</b> <br><br> Историческая драма Бенуа Жако повествует о нескольких днях из жизни монархии на фоне Великой французской революции. В проекте Крюгер исполнила роль королевы Марии-Антуанетты.
<b>Кадр из фильма &laquo;На пределе&raquo; (2017)</b> <br><br> Немецкая драма &laquo;На пределе&raquo; рассказывает о молодой девушке, в результате теракта теряющей мужа и ребенка. Она не может смириться с утратой, поэтому начинает мстить людям, виновным в смерти ее близких. &laquo;На пределе&raquo; принес Крюгер приз Каннского кинофестиваля. <b>Кадр из фильма &laquo;На пределе&raquo; (2017)</b> <br><br> Немецкая драма &laquo;На пределе&raquo; рассказывает о молодой девушке, в результате теракта теряющей мужа и ребенка. Она не может смириться с утратой, поэтому начинает мстить людям, виновным в смерти ее близких. &laquo;На пределе&raquo; принес Крюгер приз Каннского кинофестиваля.
С 2016 года Дайан Крюгер состоит в отношениях с актёром Норманом Ридусом. В 2018 году у пары родилась дочь Нова. С 2016 года Дайан Крюгер состоит в отношениях с актёром Норманом Ридусом. В 2018 году у пары родилась дочь Нова.
Дайан Крюгер на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля, 2021 год Дайан Крюгер на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля, 2021 год
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Актриса и модель Дайан Крюгер родилась 15 июля 1976 года в Германии. Зрителям она наиболее известна по ролям Елены Прекрасной в исторической драме «Троя», искательницы сокровищ Абигейл Чейз из приключенческого фильма «Сокровище нации» и одной из главных героинь фантастической мелодрамы «Господин Никто».

В детстве Крюгер занималась балетом и собиралась строить карьеру именно на этом попроще — однако мечтам помешала травма колена. В 1990-е она переехала в Париж и начала работать моделью — в том числе на Christian Dior, Yves Saint Laurent и другие топовые дизайнерские компании. Считается, что закончить с модельным бизнесом и уйти в актерство немке посоветовал Люк Бессон, пробовавший ее на одну из ролей в свой «Пятый элемент» (но так и не утвердивший девушку в проект). Старт актерской карьеры Крюгер датирован первой половиной 2000-х, а широкая известность к ней пришла с выходом ленты Вольфганга Петерсена «Троя».

Лучшие роли актрисы, которой сегодня исполнилось 45 лет, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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