Королева кантри: Долли Партон — 75

Американская кантри-певица Долли Партон родилась 19 января 1946 года на одной из ферм штата Теннесси. Партон выступала на сцене с шестилетнего возраста, когда она пела перед прихожанами своей церкви. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начала с написания песен для других исполнителей, а в 1967 году выпустила первый альбом под своим именем. Ее запись 1971 года «Coat of Many Colors» стала программной для кантри-исполнителей, а альбом 1977 года «Here You Come Again» принес широкую популярность за границами США.В восьмидесятых Партон начала много сниматься в кино. Песня к фильму «С девяти до пяти» принесла ей первую номинацию на «Оскар».



В 1986 году она открыла в Теннессии тематический развлекательный парк, который в честь нее стали называть «Долливуд». В конце десятилетия она выпустила альбом «Trio» вместе с двумя другими звездами кантри Эммилой Харрис и Линдой Ронстадт. В 1993 году Партон записала аналогичный диск с Лореттой Линн и Тэмми Уайнетт. Кавер-версия песни «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон принесла ей около шести миллионов долларов благодаря авторским отчислениям. Альбомы 1999 и 2002 года заработали ей по статуэтке «Грэмми», а песня из комедии «Трансамерика» 2005 года заслужила вторую номинацию на «Оскар». В 2016 году Партон стала единственной певицей, чьи песни попадали в топ-20 кантри-чарта Hot Country Song на протяжении 60 лет.



С 1966 года Партон состоит в браке с бизнесменом Карлом Томасом Дином. У пары нет детей, но вместе они вырастили несколько младших братьев и сестер певицы, а сама Партон стала крестной матерью певицы Майли Сайрус.