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Дэвид Линч в тизере третьего сезона «Твин Пикса», 2016 год Дэвид Линч в тизере третьего сезона «Твин Пикса», 2016 год
Кадр из сериала &laquo;Твин Пикс&raquo; Кадр из сериала &laquo;Твин Пикс&raquo;
Кадр из мультипликационного сериала &laquo;Симпсоны&raquo; Кадр из мультипликационного сериала &laquo;Симпсоны&raquo;
Кадр из фильма Стэнли Кубрика &laquo;Цельнометаллическая оболочка&raquo; (1987) Кадр из фильма Стэнли Кубрика &laquo;Цельнометаллическая оболочка&raquo; (1987)
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; (1984) Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; (1984)
Кадр из фильма &laquo;Кровь и пончики&raquo; (1995) Кадр из фильма &laquo;Кровь и пончики&raquo; (1995)
Сотрудники отдела полиции города Лексингтон, штат Кентукки, едят пончики, которые им доставили в знак благодарности Сотрудники отдела полиции города Лексингтон, штат Кентукки, едят пончики, которые им доставили в знак благодарности

Иди сюда, мой сладкий: в США празднуют день пончика

В первую пятницу июня в США отмечают национальный день пончика. И хотя история возникновения этой примечательной даты вполне серьезна (Армия спасения в 1938 году предложила сделать праздник в честь тех своих членов, которые подавали пончики солдатам во время Первой мировой войны), сегодня пончики скорее ассоциируются с комедией и сатирой. Их очень часто стали обыгрывать в кинематографе, а шуток про любовь полиции США к знаменитому кондитерскому изделию возникло бесконечное множество.

Любопытно, что стереотип о копах и пончиках зародился в 50-е годы прошлого столетия, когда фастфуд находился на стадии зарождения, и именно пончики составляли львиную долю еды, которую можно было быстро приобрести в забегаловках или палатках. Конечно, сейчас этот стереотип устарел, однако в кино американские копы до сих пор поедают их с огромным удовольствием. И не только они. Гомер Симпсон уже более 20 лет славится своей любовью к лакомству, Стэнли Кубрик обыграл пончик в «Цельнометаллической оболочке», и про них даже выходили фильмы ужасов. «Газета.Ru» подобрала самые известные кинокадры с пончиками.
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