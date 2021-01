Фронтмену Korn Джонатану Дэвису — 50

Американский музыкант Джонатан Хоусмон Дэвис родился 18 января 1971 года в Калифорнии. Он начал учиться играть на ударных, пианино, волынке и других музыкальных инструментах в возрасте пяти лет. В средней школе Дэвис подвергался буллингу из-за макияжа глаз, длинной одежды и нестандартного музыкального вкуса.



Он стал последним музыкантом, присоединившимся к ню-метал-группе группе Korn. Участники коллектива заметили его в баре, выступающим в составе Sexart, и пригласили к себе. Сначала музыкант сомневался и не хотел уходить из группы, но согласился и стал ведущим вокалистом Korn. Кроме того, Дэвис играет на ударных и волынках, а также пишет песни на гитаре и других инструментах. На выступлениях он часто использует микрофонную стойку в виде фигуры женщины, которую называет «The Bitch».



Первый одноименный альбом Korn вышел в 1994 году и занял 72 место в чарте Billboard 200. Всего группа записала 13 студийных альбомов, большая часть из которых стали платиновыми («Korn», «Life Is Peachy», «Follow The Leader», «Issues», «Untouchables», «Take a Look in the Mirror» и другие). Также Дэвис сыграл несколько эпизодических ролей в кино («Королева проклятых», «Лицензия на измену», «Тихая жизнь», «Грешный Джин Смит») и снялся в клипах Limp Bizkit «Faith», «Break Stuff», Ice Cube «Fuck Dying», Cold «Give», Busta Rhymes «Fire», Infected Mushroom «Smashing the Opponent» и других. В 2010-х музыкант начал работу над сольным творчеством, оставаясь солистом Korn. 18 января Дэвису исполняется 50 лет.