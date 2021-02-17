Гений поп-сцены и примерный семьянин: Эду Ширану — 30

Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан родился 17 февраля 1991 года в Уэст-Йоркшире. В детском и подростковом возрасте он играл на гитаре, сочинял песни, записывал мини-альбомы и работал техником гитар у группы Nizlop. В 2008 году Ширан переехал в Лондон и ежедневно участвовал в концертах на разных площадках. В течение нескольких лет артист активно занимался творчеством, вел свой канал на YouTube и выезжал в небольшие турне.



Широкая известность пришла к британцу после выхода его первого альбома «Plus» в 2011 году. За первую неделю было распродано 102 тыс. копий пластинки, которая стала самым успешным дебютом для первого студийного альбома британского артиста в США с 2009 года (тогда этот рекорд принадлежал альбому «I Dreamed a Dream» Сьюзан Бойл).



Спустя три года музыкант выпустил пластинку «X», которая была названа лучшим британским альбомом на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В том же 2014 году композиция «Thinking Out Loud» принесла певцу две премии «Грэмми» в категориях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение». В 2017-м композиция «Shape of you» из альбома »?» возглавила чарты США (Billboard Hot 100) и Великобритании (UK Singles Charts).



Альбом Ширана «No.6 Collaborations Project» 2019 года включил в себя коллаборации с такими исполнителями, как Khalid, Камила Кабельо, Карди Би, Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Эминем, 50 Cent, Paulo Londra, Бруно Марс и многие другие. В 2019 году артист стал третьим среди самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes, заработав $110 млн за год. Летом того же года артист впервые выступил в Москве в рамках мирового тура в поддержку его третьего альбома «Divide». Месяц спустя он объявил о длительном перерыве в концертной деятельности, чтобы посвятить время семье (Ширан женился на старой знакомой Черри Сиборн, которая родила ему дочь в августе 2020-го). В прошлом году музыкант порадовал поклонников синглом «Afterglow».