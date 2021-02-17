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Эд Ширан в свой день рождения, 2019 год Эд Ширан в свой день рождения, 2019 год
Эд Ширан во время выступления, 2015 год Эд Ширан во время выступления, 2015 год
Музыкант Эд Ширан на фоне заполненного стадиона, 2019 года Музыкант Эд Ширан на фоне заполненного стадиона, 2019 года
Эд Ширан Эд Ширан
Музыкант Эд Ширан (справа) рядом со своей восковой фигурой в музее мадам Тюссо в Берлине, 2018 год Музыкант Эд Ширан (справа) рядом со своей восковой фигурой в музее мадам Тюссо в Берлине, 2018 год
Кадр из сериала &laquo;Игра престолов&raquo;. Эд Ширан принял участие в съемках 7го сезона сериала. Он был одним из солдат Ланнистеров, которые приютили Арью Старк у костра, поделились с ней едой и спели песню. По данным западных СМИ, появление артиста в сериале &mdash; подарок для актрисы Мейси Уильямс (Арья), являющейся большой поклонницей Эда Ширана Кадр из сериала &laquo;Игра престолов&raquo;. Эд Ширан принял участие в съемках 7го сезона сериала. Он был одним из солдат Ланнистеров, которые приютили Арью Старк у костра, поделились с ней едой и спели песню. По данным западных СМИ, появление артиста в сериале &mdash; подарок для актрисы Мейси Уильямс (Арья), являющейся большой поклонницей Эда Ширана
В конце 2017 года музыкант Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи — рыцарского ордена, учрежденного 100 лет назад королем Георгом V. Ширан удостоился награды за вклад в музыку и благотворительную деятельность В конце 2017 года музыкант Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи — рыцарского ордена, учрежденного 100 лет назад королем Георгом V. Ширан удостоился награды за вклад в музыку и благотворительную деятельность
Музыкант Эд Ширан во время выступления, 2019 год Музыкант Эд Ширан во время выступления, 2019 год
21 января 2018 года Ширан обручился со своей школьной подругой, бывшей хоккеисткой Черри Сиборн. Свадьба состоялась через год. В августе 2020 года у пары родилась дочь — Лайра Антарктика Сиборн Ширан 21 января 2018 года Ширан обручился со своей школьной подругой, бывшей хоккеисткой Черри Сиборн. Свадьба состоялась через год. В августе 2020 года у пары родилась дочь — Лайра Антарктика Сиборн Ширан
Сейчас у музыканта перерыв в гастролях и выступлениях. В свободное время певец занялся рисованием Сейчас у музыканта перерыв в гастролях и выступлениях. В свободное время певец занялся рисованием
Эд Ширан и принц Гарри (кадр из видео) Эд Ширан и принц Гарри (кадр из видео)
Эд Ширан &mdash; кошатник Эд Ширан &mdash; кошатник

Гений поп-сцены и примерный семьянин: Эду Ширану — 30

Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан родился 17 февраля 1991 года в Уэст-Йоркшире. В детском и подростковом возрасте он играл на гитаре, сочинял песни, записывал мини-альбомы и работал техником гитар у группы Nizlop. В 2008 году Ширан переехал в Лондон и ежедневно участвовал в концертах на разных площадках. В течение нескольких лет артист активно занимался творчеством, вел свой канал на YouTube и выезжал в небольшие турне.

Широкая известность пришла к британцу после выхода его первого альбома «Plus» в 2011 году. За первую неделю было распродано 102 тыс. копий пластинки, которая стала самым успешным дебютом для первого студийного альбома британского артиста в США с 2009 года (тогда этот рекорд принадлежал альбому «I Dreamed a Dream» Сьюзан Бойл).

Спустя три года музыкант выпустил пластинку «X», которая была названа лучшим британским альбомом на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В том же 2014 году композиция «Thinking Out Loud» принесла певцу две премии «Грэмми» в категориях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение». В 2017-м композиция «Shape of you» из альбома »?» возглавила чарты США (Billboard Hot 100) и Великобритании (UK Singles Charts).

Альбом Ширана «No.6 Collaborations Project» 2019 года включил в себя коллаборации с такими исполнителями, как Khalid, Камила Кабельо, Карди Би, Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Эминем, 50 Cent, Paulo Londra, Бруно Марс и многие другие. В 2019 году артист стал третьим среди самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes, заработав $110 млн за год. Летом того же года артист впервые выступил в Москве в рамках мирового тура в поддержку его третьего альбома «Divide». Месяц спустя он объявил о длительном перерыве в концертной деятельности, чтобы посвятить время семье (Ширан женился на старой знакомой Черри Сиборн, которая родила ему дочь в августе 2020-го). В прошлом году музыкант порадовал поклонников синглом «Afterglow».
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