Жена Саши Белого: Екатерине Гусевой — 45

Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве. Ее семья не имела отношения к творческой деятельности: мать будущей актрисы работала инспектором, отец — портным. После окончания школы Гусева собиралась поступать в Московский биотехнологический институт, однако на одном из школьных театральных выступлений ее заметила ассистентка режиссера Евгения Симонова — и предложила попробоваться в высшем театральном училище имени Щукина. В 1993 году она туда и поступила.



Получив диплом, актриса сразу начала сниматься в кино. После главной роли в фильме Николая Лебедева «Змеиный источник» Гусеву заметил Марк Розовский и пригласил войти ее в труппу театра «У Никитских ворот».



Артистка сыграла в большом количестве картин отечественного кинематографа, однако всероссийскую известность ей принес сериал Алексея Сидорова «Бригада», в котором Екатерина исполнила роль жены главного героя — Саши Белого. Впоследствии она также сыграла в таких проектах, как «Есенин», «Тобол» и «А. Л. Ж. И. Р.».



Отдельное место в биографии актрисы занимает мюзикл «Норд-Ост». Тщательно готовясь к постановке, Гусева брала уроки профессионального вокала и музыкальной грамоты. Уже после премьеры спектакля, весной 2002-го, она вместе с коллегами по мюзиклу Андреем Богдановым, Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым отправилась в экспедицию на Северный полюс. Во время путешествия Гусева пела при температуре −40 °C, и этот факт занесли в Книгу рекордов России.



23 октября того же года во время проведения мюзикла в московском театральном центре на Дубровке боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили заложников, среди которых были местные работники, зрители и актеры, в общей сложности более 900 человек. Гусевой в момент захвата в здании не оказалось — у нее был выходной. Однако все три дня теракта актриса провела около театрального центра.



На данный момент заслуженная артистка России входит в труппу театра имени Моссовета. Помимо театра и кино, Гусева работала на телевидении — в частности, она вела телепередачу «Романтика романса», а на проекте «Танцы со звездами» вошла в число призеров.