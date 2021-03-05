Интердевочка, Каменская и Ванга: 60 лет Елене Яковлевой

Народная артистка России Елена Яковлева прославилась в разгар перестройки, первой сыграв в большом советском кино валютную проститутку, — режиссер Петр Тодоровский после долгих поисков пригласил недавнюю выпускницу ГИТИСа (она окончила институт в 1984-м) на эту спорную роль в свою экранизацию повести Владимира Кунина «Интердевочка». Фильм вышел в 1989-м, произвел эффект разорвавшейся бомбы сломом традиций отечественного кинематографа и табуированными темами, а также дал начало мифологизации образа тех самых «интердевочек» — несмотря на трагический финал картины.



Яковлева стала звездой, она много снималась (в том числе и в других картинах Тодоровского — например, в «Анкор, еще анкор»), но столь же яркой героини ей пришлось ждать ровно десять лет. Зато ее Каменская — персонаж детективов Александры Марининой и одноименного сериала — затмила Таню Зайцеву из «Интердевочки». Спустя годы Яковлева больше ассоциируется именно с обаятельным майором (в следующих сезонах ее повысили в звании до полковника) Настей, умеющей справиться с любым преступником.



Актриса много работала в театре: она служила в «Современнике», играла в спектаклях по Чехову, Шиллеру, Достоевскому, Островскому. В конце десятых и начале двадцатых на экране она чаще всего выступает в роли матерей героев фильмов — например, в паре последних частей франшизы «Елки», в «Черновике» и «Вратаре галактики». В «Последнем богатыре» и его продолжениях Яковлева играет Бабу-Ягу.



5 марта актриса празднует юбилей — ей исполняется 60 лет. Елена Яковлева в жизни и в образах — в фотогалерее «Газеты.Ru».