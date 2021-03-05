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Елена Яковлева в фильме &laquo;Плюмбум, или опасная игра&raquo;, 1986 год Елена Яковлева в фильме &laquo;Плюмбум, или опасная игра&raquo;, 1986 год
Елена Яковлева, 1987 год Елена Яковлева, 1987 год
Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма &laquo;Интердевочка&raquo; режиссера Петра Тодоровского, 1989 год Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма &laquo;Интердевочка&raquo; режиссера Петра Тодоровского, 1989 год
Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год
Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле &laquo;Пигмалион&raquo; по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 1995 год Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле &laquo;Пигмалион&raquo; по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 1995 год
Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год
Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год
Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год
Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина &laquo;Пять вечеров&raquo; на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 2006 год Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина &laquo;Пять вечеров&raquo; на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 2006 год
Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма &laquo;Вангелия&raquo; режиссера Сергея Борчукова, 2012 год Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма &laquo;Вангелия&raquo; режиссера Сергея Борчукова, 2012 год
Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo; на сцене ДК &laquo;ЗИЛ&raquo;, 2015 год Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo; на сцене ДК &laquo;ЗИЛ&raquo;, 2015 год
Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год
Елена Яковлева в сцене из спектакля &laquo;Немаленький принц&raquo; театра-студии &laquo;15&raquo; под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка &laquo;Зарядье&raquo;, 2018 год Елена Яковлева в сцене из спектакля &laquo;Немаленький принц&raquo; театра-студии &laquo;15&raquo; под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка &laquo;Зарядье&raquo;, 2018 год

Интердевочка, Каменская и Ванга: 60 лет Елене Яковлевой

Народная артистка России Елена Яковлева прославилась в разгар перестройки, первой сыграв в большом советском кино валютную проститутку, — режиссер Петр Тодоровский после долгих поисков пригласил недавнюю выпускницу ГИТИСа (она окончила институт в 1984-м) на эту спорную роль в свою экранизацию повести Владимира Кунина «Интердевочка». Фильм вышел в 1989-м, произвел эффект разорвавшейся бомбы сломом традиций отечественного кинематографа и табуированными темами, а также дал начало мифологизации образа тех самых «интердевочек» — несмотря на трагический финал картины.

Яковлева стала звездой, она много снималась (в том числе и в других картинах Тодоровского — например, в «Анкор, еще анкор»), но столь же яркой героини ей пришлось ждать ровно десять лет. Зато ее Каменская — персонаж детективов Александры Марининой и одноименного сериала — затмила Таню Зайцеву из «Интердевочки». Спустя годы Яковлева больше ассоциируется именно с обаятельным майором (в следующих сезонах ее повысили в звании до полковника) Настей, умеющей справиться с любым преступником.

Актриса много работала в театре: она служила в «Современнике», играла в спектаклях по Чехову, Шиллеру, Достоевскому, Островскому. В конце десятых и начале двадцатых на экране она чаще всего выступает в роли матерей героев фильмов — например, в паре последних частей франшизы «Елки», в «Черновике» и «Вратаре галактики». В «Последнем богатыре» и его продолжениях Яковлева играет Бабу-Ягу.

5 марта актриса празднует юбилей — ей исполняется 60 лет. Елена Яковлева в жизни и в образах — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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