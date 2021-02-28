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Эли Лартер в фильме &laquo;Одержимость&raquo; (2009) Эли Лартер в фильме &laquo;Одержимость&raquo; (2009)
Колин Фаррелл и Эли Лартер в картине &laquo;Американские герои&raquo; (2001) Колин Фаррелл и Эли Лартер в картине &laquo;Американские герои&raquo; (2001)
Эли Лартер в фильме &laquo;Блондинка в законе&raquo; (2001) Эли Лартер в фильме &laquo;Блондинка в законе&raquo; (2001)
Эли Лартер, Вентворт Миллер и Мила Йовович в фильме &laquo;Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D&raquo; (2010) Эли Лартер, Вентворт Миллер и Мила Йовович в фильме &laquo;Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D&raquo; (2010)
Эли Лартер в сериале &laquo;Подача&raquo; (2016 &ndash; 2017) Эли Лартер в сериале &laquo;Подача&raquo; (2016 &ndash; 2017)
Эли Лартер в фильме &laquo;Пункт назначения&raquo; (2000) Эли Лартер в фильме &laquo;Пункт назначения&raquo; (2000)
Майкл Лэндис и Эли Лартер в фильме &laquo;Пункт назначения 2&raquo; (2003) Майкл Лэндис и Эли Лартер в фильме &laquo;Пункт назначения 2&raquo; (2003)
Эли Лартер в фильме &laquo;Начало времен&raquo; (2009) Эли Лартер в фильме &laquo;Начало времен&raquo; (2009)
Эли Лартер в сериале &laquo;Герои&raquo; (2006 &ndash; 2010) Эли Лартер в сериале &laquo;Герои&raquo; (2006 &ndash; 2010)
Эли Лартер и Салман Кхан в картине &laquo;Мариголд: Путешествие в Индию&raquo; (2007) Эли Лартер и Салман Кхан в картине &laquo;Мариголд: Путешествие в Индию&raquo; (2007)

Из «Бухты Доусона» в «Пункт назначения»: лучшие фильмы Эли Лартер

Элисон Элизабет Лартер родилась в городке Черри Хилл в Нью-Джерси. В подростковом возрасте стала моделью всемирно известного агентства Ford Models. У нее были контракты в США, Италии, Японии, Австралии и других странах. В 1994 году девушка снялась для Esquire в роли вымышленной модели Аллегры Коулман, к которой якобы проявили интерес Дэвид Швиммер, Квентин Тарантино и даже Вуди Аллен. Несмотря на скорое разоблачение, на Лартер обратили внимание в голливудских кругах.

Лартер снялась в эпизоде сериала Брук Шилдс «Непредсказуемая Сьюзан», а затем появилась в шоу «Сыны Чикаго», «Бухта Доусона», «Надежда Чикаго» и «Журнал мод». В 1999 году актриса сыграла роль в фильме «Студенческая команда», который собрал в прокате $53 млн при бюджете $18 млн. Прорывом Лартер стал фильм «Пункт назначения» 2000 года, в котором она сыграла Клер Риверс. Затем последовали картины «Блондинка в законе», «Американские герои», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Тройная подстава», «Больше, чем любовь», «Ты не ты» и несколько частей «Обители зла».

За роль в сериале «Герои» Лартер была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана» премии Saturn Award. Издания Stuff, AskMen.com, Maxim и другие неоднократно публиковали фото актрисы и включали ее в рейтинги самых сексуальных женщин мира.
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