Из «Бухты Доусона» в «Пункт назначения»: лучшие фильмы Эли Лартер

Элисон Элизабет Лартер родилась в городке Черри Хилл в Нью-Джерси. В подростковом возрасте стала моделью всемирно известного агентства Ford Models. У нее были контракты в США, Италии, Японии, Австралии и других странах. В 1994 году девушка снялась для Esquire в роли вымышленной модели Аллегры Коулман, к которой якобы проявили интерес Дэвид Швиммер, Квентин Тарантино и даже Вуди Аллен. Несмотря на скорое разоблачение, на Лартер обратили внимание в голливудских кругах.



Лартер снялась в эпизоде сериала Брук Шилдс «Непредсказуемая Сьюзан», а затем появилась в шоу «Сыны Чикаго», «Бухта Доусона», «Надежда Чикаго» и «Журнал мод». В 1999 году актриса сыграла роль в фильме «Студенческая команда», который собрал в прокате $53 млн при бюджете $18 млн. Прорывом Лартер стал фильм «Пункт назначения» 2000 года, в котором она сыграла Клер Риверс. Затем последовали картины «Блондинка в законе», «Американские герои», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Тройная подстава», «Больше, чем любовь», «Ты не ты» и несколько частей «Обители зла».



За роль в сериале «Герои» Лартер была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана» премии Saturn Award. Издания Stuff, AskMen.com, Maxim и другие неоднократно публиковали фото актрисы и включали ее в рейтинги самых сексуальных женщин мира.