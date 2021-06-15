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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Элла Фицджеральд, Лондон, 1968 год Элла Фицджеральд, Лондон, 1968 год
Элла Фицджеральд, 1940 год Элла Фицджеральд, 1940 год
Элла Фицджеральд и Рой Элдридж в аэропорту Гамбурга, 1954 год Элла Фицджеральд и Рой Элдридж в аэропорту Гамбурга, 1954 год
Элла Фицджеральд и французский поэт Жан Кокто на международном джазовом фестивале в Каннах, 1958 год Элла Фицджеральд и французский поэт Жан Кокто на международном джазовом фестивале в Каннах, 1958 год
Элла Фицджеральд и Мерилин Монро в джаз-клубе &laquo;Тиффани&raquo;, Лос-Анджелес, 1954 год Элла Фицджеральд и Мерилин Монро в джаз-клубе &laquo;Тиффани&raquo;, Лос-Анджелес, 1954 год
Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Нью-Йорк, 1971 год Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Нью-Йорк, 1971 год
Элла Фицджеральд на джазовом фестивале в Ньюпорте, 1978 год Элла Фицджеральд на джазовом фестивале в Ньюпорте, 1978 год
Элла Фицджеральд на концерте, 1971 год Элла Фицджеральд на концерте, 1971 год
Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Пласидо Доминго на благотворительном концерте для Мемориального онкологического центра имени Слоуна, 1986 год Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Пласидо Доминго на благотворительном концерте для Мемориального онкологического центра имени Слоуна, 1986 год
Элла Фицджеральд и Тони Бенетт поют дуэтом, Нью-Йорк, 1990 год Элла Фицджеральд и Тони Бенетт поют дуэтом, Нью-Йорк, 1990 год
Элла Фицджеральд во время своего концерта в Карнеги-холле, Нью-Йорк, 1988 год. Элла Фицджеральд во время своего концерта в Карнеги-холле, Нью-Йорк, 1988 год.
Элла Фицджеральд и Пол Маккартни на церемонии &laquo;Грэмми&raquo;, 1990 год Элла Фицджеральд и Пол Маккартни на церемонии &laquo;Грэмми&raquo;, 1990 год
Американский президент Рональд Рейган вручил Национальную медаль США в области искусств Элле Фицджеральд, Белый дом, Вашингтон, 1987 год Американский президент Рональд Рейган вручил Национальную медаль США в области искусств Элле Фицджеральд, Белый дом, Вашингтон, 1987 год
Элла Фицджеральд с почетной степенью доктора музыки, которую она получила в Гарвардском университете на 339-й церемонии вручения дипломов в Кембридже, штат Массачусетс, 7 июня 1990 год Элла Фицджеральд с почетной степенью доктора музыки, которую она получила в Гарвардском университете на 339-й церемонии вручения дипломов в Кембридже, штат Массачусетс, 7 июня 1990 год
Памятный венок у звезды певицы Эллы Фицджеральд на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фицджеральд скончалась в 1996 году в своем доме в Беверли-Хиллз в возрасте 78 лет. Памятный венок у звезды певицы Эллы Фицджеральд на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фицджеральд скончалась в 1996 году в своем доме в Беверли-Хиллз в возрасте 78 лет.

Королева джаза: 25 лет назад умерла Элла Фицджеральд

Великая американская джазовая певица Элла Фицджеральд за 50-летнюю карьеру выпустила более 90 альбомов. На своем первом выступлении в рамках конкурса новичков в легендарном зале Apollo Theatre 19-летняя артистка поначалу собиралась не петь, а танцевать — решение выйти к микрофону пришло к ней в последний момент. В итоге выступление с песней «The Object of My Affection» стало первым успехом юной певицы, после которого ее карьера пошла в гору.

С 1935 по 1940 год Фицджеральд выступала с биг-бэндами Тайни Брэдшо, Чика Уэбба и Ella and Her Famous Orchestra. В 1940-х артистка ушла в сольное творчество. Пик ее карьерного успеха пришелся на 1950-1960 годы. Она выпускала совместные альбомы с Луи Армстронгом, Дюком Эллингтоном, Оскаром Питерсоном и другими звездами. Самыми известными песнями исполнительницы являются «Summertime», «Cry me a river», «Dream a little dream by me», «Someone to Watch Over Me», «Night & Day» и другие.

Артистка получила 13 «Грэмми», Национальную медаль искусств США, Президентскую медаль Свободы, Орден Искусств и литературы во Франции и прочие награды. Фрэнк Синатра говорил о ней: «Элла — первое имя джаза».

С 1989 года Фицджеральд начала испытывать проблемы со здоровьем из-за сахарного диабета, пережила ампутацию обеих ног ниже колен и скончалась 15 июня 1996 года в Беверли-Хиллз. Ей было 79 лет.
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