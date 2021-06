Королева джаза: 25 лет назад умерла Элла Фицджеральд

Великая американская джазовая певица Элла Фицджеральд за 50-летнюю карьеру выпустила более 90 альбомов. На своем первом выступлении в рамках конкурса новичков в легендарном зале Apollo Theatre 19-летняя артистка поначалу собиралась не петь, а танцевать — решение выйти к микрофону пришло к ней в последний момент. В итоге выступление с песней «The Object of My Affection» стало первым успехом юной певицы, после которого ее карьера пошла в гору.



С 1935 по 1940 год Фицджеральд выступала с биг-бэндами Тайни Брэдшо, Чика Уэбба и Ella and Her Famous Orchestra. В 1940-х артистка ушла в сольное творчество. Пик ее карьерного успеха пришелся на 1950-1960 годы. Она выпускала совместные альбомы с Луи Армстронгом, Дюком Эллингтоном, Оскаром Питерсоном и другими звездами. Самыми известными песнями исполнительницы являются «Summertime», «Cry me a river», «Dream a little dream by me», «Someone to Watch Over Me», «Night & Day» и другие.



Артистка получила 13 «Грэмми», Национальную медаль искусств США, Президентскую медаль Свободы, Орден Искусств и литературы во Франции и прочие награды. Фрэнк Синатра говорил о ней: «Элла — первое имя джаза».



С 1989 года Фицджеральд начала испытывать проблемы со здоровьем из-за сахарного диабета, пережила ампутацию обеих ног ниже колен и скончалась 15 июня 1996 года в Беверли-Хиллз. Ей было 79 лет.