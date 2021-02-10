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Фрагмент постера к сериалу &laquo;Королевы крика&raquo; Фрагмент постера к сериалу &laquo;Королевы крика&raquo;
Эрик Робертс с дочкой Эммой Эрик Робертс с дочкой Эммой
Кадр из сериала &laquo;Американская история ужасов&raquo; (2011) Кадр из сериала &laquo;Американская история ужасов&raquo; (2011)
Эмма Робертс с тетей Джулией Робертс Эмма Робертс с тетей Джулией Робертс
Актриса Эмма Робертс Актриса Эмма Робертс
Актриса Эмма Робертс на вечеринке Vanity Fair Oscar Party после 88-й церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 2016 год Актриса Эмма Робертс на вечеринке Vanity Fair Oscar Party после 88-й церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 2016 год
Кадр из сериала &laquo;Королевы крика&raquo; (2015 – 2016) Кадр из сериала &laquo;Королевы крика&raquo; (2015 – 2016)
Кадр из фильма &laquo;Меня зовут Майкл&raquo; (2015) Кадр из фильма &laquo;Меня зовут Майкл&raquo; (2015)
Актеры Эмма Робертс и Дэйв Франко в фильме &laquo;Нерв&raquo; (2016) Актеры Эмма Робертс и Дэйв Франко в фильме &laquo;Нерв&raquo; (2016)
Эмма Робертс в отношениях с актером Гарретом Хедлундом. 27 декабря 2020 года у Эммы родился сын, которого назвали Роудс Роберт Хедлунд Эмма Робертс в отношениях с актером Гарретом Хедлундом. 27 декабря 2020 года у Эммы родился сын, которого назвали Роудс Роберт Хедлунд
Актриса Эмма Робертс, дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года Актриса Эмма Робертс, дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года

Королева ужасов: Эмме Робертс — 30

Воспитываясь в актерской семье, Эмма Робертс не знала мук выбора профессии: ее отец — номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс, а две тети — актрисы Лиза Гиллан и Джулия Робертс. Сама Эмма признавалась, что попала под влияние последней, когда проводила все свое свободное время с тетей на съемках.

Уже в 10 лет она получила свою первую роль в фильме «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. С того момента карьера племянницы Джулии Робертс стремительно пошла вверх. Известной Эмма стала после молодежного ситкома «Нетакая», в котором снималась с 12 до 16 лет; впрочем, эта популярность не стала чем-то большим, как, например, у Майли Сайрус после Ханны Монтаны, хотя альбом Эмма тоже записала.

После «Нетакой» она снималась в «Крике-4», в комедии «Мы — Миллеры», в третьем сезоне «Американской истории ужасов» ей досталась одна из ведущих ролей. Впоследствии Робертс сыграла у Райана Мерфи в седьмом и восьмом сезонах проекта. В 2015 году Эмма получила главную роль в сериале «Королевы крика», который сразу же продлили на два сезона. Актриса сыграла Шанель Оберлин — избалованную студентку, ставшую иконой стиля. Примечательно, что роль была написана специально для Робертс, хотя сама она подчеркивала, что в жизни у них мало общего.

Сегодня на счету Эммы почти 50 ролей, три из которых она сыграла на одной площадке со знаменитой тетей. В 2020 году Эмма редко снималась, поскольку была беременна, и вместо этого завела читательский блог в Instagram. 29 декабря она родила первенца от своего возлюбленного, актера Гаррета Хедлунда. В этом году актриса вернется на экраны с фантастическим фильмом «Роботы», в нем она исполнила главную роль.

10 февраля Эмме Робертс исполняется 30 лет.
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