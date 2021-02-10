Королева ужасов: Эмме Робертс — 30

Воспитываясь в актерской семье, Эмма Робертс не знала мук выбора профессии: ее отец — номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс, а две тети — актрисы Лиза Гиллан и Джулия Робертс. Сама Эмма признавалась, что попала под влияние последней, когда проводила все свое свободное время с тетей на съемках.



Уже в 10 лет она получила свою первую роль в фильме «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. С того момента карьера племянницы Джулии Робертс стремительно пошла вверх. Известной Эмма стала после молодежного ситкома «Нетакая», в котором снималась с 12 до 16 лет; впрочем, эта популярность не стала чем-то большим, как, например, у Майли Сайрус после Ханны Монтаны, хотя альбом Эмма тоже записала.



После «Нетакой» она снималась в «Крике-4», в комедии «Мы — Миллеры», в третьем сезоне «Американской истории ужасов» ей досталась одна из ведущих ролей. Впоследствии Робертс сыграла у Райана Мерфи в седьмом и восьмом сезонах проекта. В 2015 году Эмма получила главную роль в сериале «Королевы крика», который сразу же продлили на два сезона. Актриса сыграла Шанель Оберлин — избалованную студентку, ставшую иконой стиля. Примечательно, что роль была написана специально для Робертс, хотя сама она подчеркивала, что в жизни у них мало общего.



Сегодня на счету Эммы почти 50 ролей, три из которых она сыграла на одной площадке со знаменитой тетей. В 2020 году Эмма редко снималась, поскольку была беременна, и вместо этого завела читательский блог в Instagram. 29 декабря она родила первенца от своего возлюбленного, актера Гаррета Хедлунда. В этом году актриса вернется на экраны с фантастическим фильмом «Роботы», в нем она исполнила главную роль.



10 февраля Эмме Робертс исполняется 30 лет.