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Актер Евгений Жариков в роли Николая Кондратьева в сериале «Рождённая революцией. Комиссар милиции рассказывает» (1974—1977) Актер Евгений Жариков в роли Николая Кондратьева в сериале «Рождённая революцией. Комиссар милиции рассказывает» (1974—1977)
Евгений Жариков родился в 1941 году в Москве и после окончания школы поступил во ВГИК, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В кино он дебютировал уже на втором курсе, сыграв в фильме &laquo;А если это любовь&raquo; Юлия Райзмана. В 1962 году Жариков сыграл в фильме &laquo;Иваново детство&raquo; Андрея Тарковского. В нем он исполнил роль старшего лейтенанта Гальцева. На фото: актеры Евгений Жариков (справа) и Николай Бурляев (слева) в фильме Андрея Тарковского &laquo;Иваново детство&raquo;, 1962 год Евгений Жариков родился в 1941 году в Москве и после окончания школы поступил во ВГИК, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В кино он дебютировал уже на втором курсе, сыграв в фильме &laquo;А если это любовь&raquo; Юлия Райзмана. В 1962 году Жариков сыграл в фильме &laquo;Иваново детство&raquo; Андрея Тарковского. В нем он исполнил роль старшего лейтенанта Гальцева. На фото: актеры Евгений Жариков (справа) и Николай Бурляев (слева) в фильме Андрея Тарковского &laquo;Иваново детство&raquo;, 1962 год
Год спустя после триумфа Тарковского на Венецианском фестивале (&laquo;Иваново детство &mdash; первый советский фильм, получивший &laquo;Золотого льва&raquo;) Жариков получил роль дипломата Вадима в лирической комедии Генриха Оганисяна &laquo;Три плюс два&raquo;. Это один из хитов советского проката того времени. На фото: актеры Евгений Жариков (слева) в роли Вадима, Наталия Кустинская (справа) в роли Наташи на съемках художественного фильма &laquo;Три плюс два&raquo; режиссера Генриха Оганисяна, 1963 год Год спустя после триумфа Тарковского на Венецианском фестивале (&laquo;Иваново детство &mdash; первый советский фильм, получивший &laquo;Золотого льва&raquo;) Жариков получил роль дипломата Вадима в лирической комедии Генриха Оганисяна &laquo;Три плюс два&raquo;. Это один из хитов советского проката того времени. На фото: актеры Евгений Жариков (слева) в роли Вадима, Наталия Кустинская (справа) в роли Наташи на съемках художественного фильма &laquo;Три плюс два&raquo; режиссера Генриха Оганисяна, 1963 год
Актер с иконописным лицом &mdash; так говорил о Жарикове Тарковский, мечтая снять его еще в &laquo;Андрее Рублеве&raquo;. Но тот решил свою актерскую судьбу строить по-другому и после окончания ВГИКа уехал на два года в ГДР сниматься в многосерийном фильме &laquo;Русский для вас&raquo;. Правда, по возвращению интерес к Жарикову заметно поутих. Жариков хоть и снимался много, но не на первых ролях. Он сыграл в комедии &laquo;Нет и да&raquo;, в &laquo;Продавце воздуха&raquo; по одноименной книге Александра Беляева, &laquo;Таинственном монахе&raquo; и сказке &laquo;Снегурочка&raquo; Павла Кадочникова. На фото: актер Евгений Ильич Жариков в роли Леля на съемочной площадке кинофильма &laquo;Снегурочка&raquo; режиссера Павла Петровича Кадочникова, 1968 год Актер с иконописным лицом &mdash; так говорил о Жарикове Тарковский, мечтая снять его еще в &laquo;Андрее Рублеве&raquo;. Но тот решил свою актерскую судьбу строить по-другому и после окончания ВГИКа уехал на два года в ГДР сниматься в многосерийном фильме &laquo;Русский для вас&raquo;. Правда, по возвращению интерес к Жарикову заметно поутих. Жариков хоть и снимался много, но не на первых ролях. Он сыграл в комедии &laquo;Нет и да&raquo;, в &laquo;Продавце воздуха&raquo; по одноименной книге Александра Беляева, &laquo;Таинственном монахе&raquo; и сказке &laquo;Снегурочка&raquo; Павла Кадочникова. На фото: актер Евгений Ильич Жариков в роли Леля на съемочной площадке кинофильма &laquo;Снегурочка&raquo; режиссера Павла Петровича Кадочникова, 1968 год
В исторических фильмах Жариков продолжал сниматься и в 1980-е, и в 1990-е: в фильме &laquo;Первая конная&raquo; он сыграл Ворошилова, в политическом детективе &laquo;Серые волки&raquo; &mdash; председателя КГБ Шелепина, а в драме &laquo;Троцкий&raquo; &mdash; Сталина. Кадр из художественного фильма &laquo;Исполнение желаний&raquo; режиссера Светланы Дружининой, снятого на киностудии &laquo;Мосфильм&raquo;. В роли студента Парташихина &mdash; актер Евгений Жариков, 1974 год В исторических фильмах Жариков продолжал сниматься и в 1980-е, и в 1990-е: в фильме &laquo;Первая конная&raquo; он сыграл Ворошилова, в политическом детективе &laquo;Серые волки&raquo; &mdash; председателя КГБ Шелепина, а в драме &laquo;Троцкий&raquo; &mdash; Сталина. Кадр из художественного фильма &laquo;Исполнение желаний&raquo; режиссера Светланы Дружининой, снятого на киностудии &laquo;Мосфильм&raquo;. В роли студента Парташихина &mdash; актер Евгений Жариков, 1974 год
В 1988-м Жариков стал одним из основателей Гильдии актеров советского кино и на протяжении десяти лет был ее первым президентом. Гильдия поддерживала актеров старшего поколения. &laquo;Многие актеры, особенно старшего поколения, оказались без работы. Они вынуждены существовать на нищенскую пенсию. Наша гильдия помогает им выжить, продолжать сниматься&raquo;, &mdash; рассказывал актер. На фото: актер Леонид Куравлев в роли Робинзона Крузо (справа) и актер Евгений Жариков (слева) в фильме &laquo;Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо&raquo;, 1974 год В 1988-м Жариков стал одним из основателей Гильдии актеров советского кино и на протяжении десяти лет был ее первым президентом. Гильдия поддерживала актеров старшего поколения. &laquo;Многие актеры, особенно старшего поколения, оказались без работы. Они вынуждены существовать на нищенскую пенсию. Наша гильдия помогает им выжить, продолжать сниматься&raquo;, &mdash; рассказывал актер. На фото: актер Леонид Куравлев в роли Робинзона Крузо (справа) и актер Евгений Жариков (слева) в фильме &laquo;Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо&raquo;, 1974 год
За всю карьеру Евгений Жариков сыграл роли почти в полусотне картин, но &laquo;Рожденная революцией&raquo; так и осталась его главной работой. В этом сериале герой Жарикова стал генералом, а уже в нулевых сам актер жаловался, что ему предлагают играть только &laquo;генеральские&raquo; роли. Сам он про себя думал иначе. &laquo;Считаю себя универсальным актером&raquo;, &mdash; говорил он. На фото: актер Евгений Жариков в роли Николая Кондратьева в сериале «Рождённая революцией. Комиссар милиции рассказывает» (1974&mdash;1977) За всю карьеру Евгений Жариков сыграл роли почти в полусотне картин, но &laquo;Рожденная революцией&raquo; так и осталась его главной работой. В этом сериале герой Жарикова стал генералом, а уже в нулевых сам актер жаловался, что ему предлагают играть только &laquo;генеральские&raquo; роли. Сам он про себя думал иначе. &laquo;Считаю себя универсальным актером&raquo;, &mdash; говорил он. На фото: актер Евгений Жариков в роли Николая Кондратьева в сериале «Рождённая революцией. Комиссар милиции рассказывает» (1974&mdash;1977)
В 1978 году Жариков и его коллега (и супруга в жизни) по сериалу &laquo;Рожденная революцией&raquo; Наталья Гвоздикова были удостоены Государственной премии СССР. Звание народного артиста России актер получил в 1989 году, а в 1996-м был награжден орденом Почета. В 1978 году Жариков и его коллега (и супруга в жизни) по сериалу &laquo;Рожденная революцией&raquo; Наталья Гвоздикова были удостоены Государственной премии СССР. Звание народного артиста России актер получил в 1989 году, а в 1996-м был награжден орденом Почета.
Жариков и Гвоздикова познакомились незадолго до съемок в сериале. По воспоминаниям, на съемочной площадке им приходилось скрывать роман от коллег. В 1976 году у звездной пары родился сын Федор. Артисты прожили вместе 37 лет. Несмотря на измены мужа и вторую семью, Гвоздикова простила мужа и сохранила брак. На фото: супруги Наталья Гвоздикова (слева) и Евгений Жариков перед торжественной церемонией открытия XXII Московского международного кинофестиваля, 2000 год Жариков и Гвоздикова познакомились незадолго до съемок в сериале. По воспоминаниям, на съемочной площадке им приходилось скрывать роман от коллег. В 1976 году у звездной пары родился сын Федор. Артисты прожили вместе 37 лет. Несмотря на измены мужа и вторую семью, Гвоздикова простила мужа и сохранила брак. На фото: супруги Наталья Гвоздикова (слева) и Евгений Жариков перед торжественной церемонией открытия XXII Московского международного кинофестиваля, 2000 год
Жариков ушел из жизни 18 января 2012 года после продолжительной болезни. Ему был 71 год. На фото: народный артист России Евгений Жариков, учившийся с А. Тарковским в одной школе, на чествовании режиссера в краеведческом музее в городе Юрьевец, 2005 год Жариков ушел из жизни 18 января 2012 года после продолжительной болезни. Ему был 71 год. На фото: народный артист России Евгений Жариков, учившийся с А. Тарковским в одной школе, на чествовании режиссера в краеведческом музее в городе Юрьевец, 2005 год

Иконописное лицо: как Евгений Жариков оставил Тарковского и уехал в ГДР

26 февраля 80 лет исполнилось бы народному артисту России Евгению Жарикову. Он снялся в почти пятидесяти картинах, в том числе у Андрея Тарковского в «Иваново детство» и «Три плюс два» Генриха Оганесяна. Широкому зрителю Жариков знаком по роли советского милиционера Николая Кондратьева в сериале «Рожденная революцией».

«Газета.Ru» представляет фоторепортаж, посвященный жизни и карьере актера.
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