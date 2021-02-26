Иконописное лицо: как Евгений Жариков оставил Тарковского и уехал в ГДР

26 февраля 80 лет исполнилось бы народному артисту России Евгению Жарикову. Он снялся в почти пятидесяти картинах, в том числе у Андрея Тарковского в «Иваново детство» и «Три плюс два» Генриха Оганесяна. Широкому зрителю Жариков знаком по роли советского милиционера Николая Кондратьева в сериале «Рожденная революцией».



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