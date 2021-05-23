Названы победители «Евровидения-2021»

Победителем международного конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Maneskin. Коллектив исполнил композицию Zitti E Buone и получил 524 балла. На втором месте — Швейцария в лице исполнителя Джона Мухарремы (432 балла), замыкает тройку — французская певица Барбара Прави (429 балла). Российская исполнительница Манижа заняла 9 место.



Первая десятка «Евровидения-2021» — в нашей фотогалерее.