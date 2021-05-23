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Победители конкурса &laquo;Евровидение-2021&raquo; &mdash; итальянская рок-группа Maneskin с песней «Zitti E Buoni» Победители конкурса &laquo;Евровидение-2021&raquo; &mdash; итальянская рок-группа Maneskin с песней «Zitti E Buoni»
Певица Барбара Прави (Франция) с песней «Voila» Певица Барбара Прави (Франция) с песней «Voila»
Gjon's Tears (Швейцария) с песней «Tout l'Univers» Gjon's Tears (Швейцария) с песней «Tout l'Univers»
Dadi Freyr og Gagnamagnid (Исландия) с песней «10 Years» Dadi Freyr og Gagnamagnid (Исландия) с песней «10 Years»
GO_A (Украина) с песней «Шум» GO_A (Украина) с песней «Шум»
Blind Channel (Финляндия) с песней Dark Side Blind Channel (Финляндия) с песней Dark Side
Destiny (Мальта) с песней «Je Me Casse» Destiny (Мальта) с песней «Je Me Casse»
The Roop (Литва) с песней «Discoteque» The Roop (Литва) с песней «Discoteque»
Манижа (Россия) с песней «Russian Woman» Манижа (Россия) с песней «Russian Woman»
Стефания (Греция) с песней «Last Dance» Стефания (Греция) с песней «Last Dance»

Названы победители «Евровидения-2021»

Победителем международного конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Maneskin. Коллектив исполнил композицию Zitti E Buone и получил 524 балла. На втором месте — Швейцария в лице исполнителя Джона Мухарремы (432 балла), замыкает тройку — французская певица Барбара Прави (429 балла). Российская исполнительница Манижа заняла 9 место.

Первая десятка «Евровидения-2021» — в нашей фотогалерее.
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