Манижа прошла в финал «Евровидения». Как это было

В Роттердаме состоялся первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2021», в котором приняли участие исполнители из 16 стран. Представляющая Россию певица Манижа с песней «Russian Woman» вышла в финал. Она была объявлена третьей в числе десяти финалистов конкурса. На официальном канале состязания на YouTube выступление Манижи имеет больше всего просмотров. Второй отборочный этап состоится 20 мая.



Первые финалисты «Евровидения» — в фотогалерее «Газеты.Ru».