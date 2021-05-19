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Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
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Манижа прошла в финал «Евровидения». Как это было

В Роттердаме состоялся первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2021», в котором приняли участие исполнители из 16 стран. Представляющая Россию певица Манижа с песней «Russian Woman» вышла в финал. Она была объявлена третьей в числе десяти финалистов конкурса. На официальном канале состязания на YouTube выступление Манижи имеет больше всего просмотров. Второй отборочный этап состоится 20 мая.

Первые финалисты «Евровидения» — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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