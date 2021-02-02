Поющий под дождем: 25 лет без Джина Келли

Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, хореограф и певец Джин Келли родился 23 августа 1912 года в Питтсбурге. Его полное имя — Юджин Каррэн Келли. В детстве Келли занимался танцами и бейсболом, но поступил на факультет журналистики в университет штата Пенсильвания. После начала Великой депрессии в 1929 году ему пришлось бросить учебу, чтобы подрабатывать в клубах и на танцевальных конкурсах с денежными призами. Постепенно Келли добрался до Бродвея, где дебютировал в мюзикле «Pal Joey». Благодаря прекрасным актерским, вокальным и хореографическим данным он быстро начал сниматься в кино и появился в лентах «Для меня и моей девочки», «Лотарингский крест», «Дюбарри была дамой», «Девушка с обложки» и многих других. В период с 1942 по 1986 год вышли более 40 фильмов с участием Келли. Наибольшую известность актеру принесли картины «Поющие под дождем», «Пожнешь бурю» и «Увольнение в город». В качестве режиссера Келли работал над полутора десятками фильмов, включая «Хеллоу, Долли!», «Всегда хорошая погода», «Увольнение в город» и «Поющие под дождем». В последнем артист использовал одноименную песню 1929 года.



В исполнении Келли композиция «Поющие под дождем» заиграла новыми красками, пережила второе рождение и приобрела канонический статус. Когда Стэнли Кубрик решил использовать эту песню в сцене изнасилования в своем фильме «Заводной апельсин» (1971), один из режиссеров «Поющих под дождем» Стэнли Донен был не против. Но Келли затаил на Кубрика обиду и перестал с ним общаться.



«Универсальный талант актера, певца, режиссера и танцовщика» Келли был отмечен внеконкурсным «Оскаром» в 1952 году. В 1994 году президент США Билл Клинтон вручил артисту «Национальную медаль искусств». Джин Келли продолжал работать в кинематографе до конца своих дней — последний фильм с его хореографией, «Коты не танцуют», вышел в 1997 году. Сам артист умер годом ранее.