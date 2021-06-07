Глюкозе — 35

Актриса и певица Наталья Чистякова-Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. Она начала актерскую карьеру в 11 лет со съемок в «Ералаше», а в 15 лет записала свою первую песню «Шуга». На съемках фильма «Война принцессы» Ионова познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым, который начал с ней работать. Исполнительница прославилась как участница проекта «Глюкоза» (Глюк'oZa), главной героиней которого была мультяшная девушка со звонким голосом. В этом образе она записала альбомы «Глюк'oZa Nostra» (с песнями «Невеста», «Ненавижу», «Шуга») и «Москва» («Швайне», «А снег идет», «Горилла» ). Потом Глюкоза на время покинула сцену, а в конце нулевых вернулась в шоу-бизнес. В 2011 году она выпустила третий студийный альбом «Транс-ФОРМА» («Танцуй, Россия!», «Хочу мужчину», «Вот такая любовь»). В 2017 года Глюкоза выпустила сингл «Таю», а в 2018-м — совместную песню «Жу-жу» с группой «Ленинград». Клип к этой песне стал первой анимационной работой Ильи Найшуллера. Также Чистякова-Ионова снялась в двух частях фильма «Бабушка легкого поведения». Артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, они воспитывают двух дочерей. Певица увлекается танцами и йогой, активно занимается благотворительностью.