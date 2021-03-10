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Борис Плотников и Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Восхождение&raquo; (1976) Борис Плотников и Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Восхождение&raquo; (1976)
Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Случайные пассажиры&raquo; (1978) Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Случайные пассажиры&raquo; (1978)
Владимир Гостюхин в роли старшины Кацюбы в фильме &laquo;Старшина&raquo; (1979) Владимир Гостюхин в роли старшины Кацюбы в фильме &laquo;Старшина&raquo; (1979)
Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Возьму твою боль&raquo; (1980) Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Возьму твою боль&raquo; (1980)
Ирина Муравьева и Владимир Гостюхин на съемках фильма режиссера Вадима Абдрашитова &laquo;Охота на лис&raquo; (1980) Ирина Муравьева и Владимир Гостюхин на съемках фильма режиссера Вадима Абдрашитова &laquo;Охота на лис&raquo; (1980)
Ирина Акулова, Владимир Гостюхин и Ирина Дымченко в фильме &laquo;Белый ворон&raquo; (1980) Ирина Акулова, Владимир Гостюхин и Ирина Дымченко в фильме &laquo;Белый ворон&raquo; (1980)
Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Охота на лис&raquo; (1980) Владимир Гостюхин в фильме &laquo;Охота на лис&raquo; (1980)
Владимир Гостюхин во время выступления перед моряками Северного флота, 1998 год Владимир Гостюхин во время выступления перед моряками Северного флота, 1998 год
Владислав Галкин и Владимир Гостюхин на съемках сериала «Дальнобойщики» под Тарусой, 2004 год Владислав Галкин и Владимир Гостюхин на съемках сериала «Дальнобойщики» под Тарусой, 2004 год
Владимир Гостюхин на съемках сериала «Дальнобойщики» под Тарусой, 2004 год Владимир Гостюхин на съемках сериала «Дальнобойщики» под Тарусой, 2004 год
Владимир Гостюхин на съемках фильма режиссера Василия Чигинского &laquo;Первый после Бога&raquo;, 2005 год Владимир Гостюхин на съемках фильма режиссера Василия Чигинского &laquo;Первый после Бога&raquo;, 2005 год
Владимир Гостюхин на открытии Минского кинофестиваля «Лiстапад&raquo;, 2007 год Владимир Гостюхин на открытии Минского кинофестиваля «Лiстапад&raquo;, 2007 год
Владимир Гостюхин на съемках фильма &laquo;Властимир&raquo; (позже&nbsp;- &laquo;Русичи&raquo;), 2007 год Владимир Гостюхин на съемках фильма &laquo;Властимир&raquo; (позже&nbsp;- &laquo;Русичи&raquo;), 2007 год
Владимир Гостюхин и Алексей Булдаков после концерта Иосифа Кобзона &laquo;Письма с фронта&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце, 2010 год Владимир Гостюхин и Алексей Булдаков после концерта Иосифа Кобзона &laquo;Письма с фронта&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце, 2010 год
Владимир Гостюхин на презентации клипа, посвященного памяти Владислава Галкина, на песню &laquo;Дорожная&raquo; по мотивам сериала &laquo;Дальнобойщики&raquo;, 2013 год Владимир Гостюхин на презентации клипа, посвященного памяти Владислава Галкина, на песню &laquo;Дорожная&raquo; по мотивам сериала &laquo;Дальнобойщики&raquo;, 2013 год
Владимир Гостюхин на открытии кинофорума &laquo;Золотой Витязь&raquo; в Севастополе, 2017 год Владимир Гостюхин на открытии кинофорума &laquo;Золотой Витязь&raquo; в Севастополе, 2017 год

Посреди огней вечерних и гудков машин: Гостюхину — 75

Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин родился в Свердловске 10 марта 1946 года в семье руководителя дома культуры и актрисы самодеятельного театра. После поступления в радиотехникум увлекся игрой в театре — cо временем исполнительское мастерство стало его основным увлечением. После окончания ГИТИСа в 1970 году его призвали на службу в армию. Первой заметной актерской работой Гостюхина стала роль в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», удостоенного главной награды Берлинского кинофестиваля. Среди других его советских фильмов можно выделить картины «Хождение по мукам», «Охота на лис», «Старшина» и «В поисках капитана Гранта».

В 1991 году фильм Никиты Михалкова «Урга — территория любви» с участием Гостюхина выиграла главный приз международного Венецианского кинофестиваля. В 1997 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Ботанический сад». В 2001 году Гостюхин завоевал любовь телезрителей благодаря роли водителя Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», где он играл в паре с Владиславом Галкиным. В 2013 году с участием артист вышел проект Валерия Тодоровского «Оттепель».

В 2016 году Гостюхин отметил семидесятилетие моноспектаклем «Анна Снегина». После этого он на три года перестал сниматься и вернулся на экран в сериале «Отчим» в 2019 году. 10 марта актер празднует юбилей — ему исполняется 75 лет.
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