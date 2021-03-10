Посреди огней вечерних и гудков машин: Гостюхину — 75

Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин родился в Свердловске 10 марта 1946 года в семье руководителя дома культуры и актрисы самодеятельного театра. После поступления в радиотехникум увлекся игрой в театре — cо временем исполнительское мастерство стало его основным увлечением. После окончания ГИТИСа в 1970 году его призвали на службу в армию. Первой заметной актерской работой Гостюхина стала роль в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», удостоенного главной награды Берлинского кинофестиваля. Среди других его советских фильмов можно выделить картины «Хождение по мукам», «Охота на лис», «Старшина» и «В поисках капитана Гранта».



В 1991 году фильм Никиты Михалкова «Урга — территория любви» с участием Гостюхина выиграла главный приз международного Венецианского кинофестиваля. В 1997 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Ботанический сад». В 2001 году Гостюхин завоевал любовь телезрителей благодаря роли водителя Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», где он играл в паре с Владиславом Галкиным. В 2013 году с участием артист вышел проект Валерия Тодоровского «Оттепель».



В 2016 году Гостюхин отметил семидесятилетие моноспектаклем «Анна Снегина». После этого он на три года перестал сниматься и вернулся на экран в сериале «Отчим» в 2019 году. 10 марта актер празднует юбилей — ему исполняется 75 лет.