От «Мистера Робота» до «Американской истории ужасов»: как сложилась карьера дочери Мэрил Стрип

Грейс Гаммер дебютировала в кино еще в детстве — в 1993-м. Когда юной актрисе было всего шесть лет, на экраны вышел ее первый фильм «Дом духов». Главные роли в той ленте исполнили Джереми Айронс, Гленн Клоуз, Вайнона Райдер, Антонио Бандерас, а также Мэрил Стрип — трехкратная обладательница «Оскара» и по совместительству родная мать Гаммер.



После многообещающего дебюта в карьере артистки наступила почти 20-летняя пауза: на экраны Грейс вернулась только в 2010-м, когда исполнила главные роли в остросюжетной драме «Мескада» и сериале «Гигантик». Впоследствии она также снялась в таких проектах как «Ларри Краун» Тома Хэнкса, «Предел риска» с Кевином Спейси, «Американская история ужасов», «Служба новостей», «Местный» и «Мистер Робот».



В 2019-2020 гг. актриса была замужем за музыкантом Тэем Стрэтэйрном — сыном лауреата «Эмми» Дэвида Стрэтэйрна, который был экранным мужем Стрип в фильме «Дикая река». Сегодня, 9 мая, Грейс Гаммер исполняется 35 лет.