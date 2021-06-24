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Кадр из фильма «Лунные горы» (1990) Кадр из фильма «Лунные горы» (1990)
Кадр из фильма «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990) Кадр из фильма «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990)
Кадр из фильма «Сабина» (2002) Кадр из фильма «Сабина» (2002)
Кадр из фильма «Песня для изгоя» (2003) Кадр из фильма «Песня для изгоя» (2003)
Кадр из фильма «Человек человеку» (2005) Кадр из фильма «Человек человеку» (2005)
Кадр из фильма «Обитель зла 3» (2007) Кадр из фильма «Обитель зла 3» (2007)
Кадр из сериала «Доктор Кто» (2010) Кадр из сериала «Доктор Кто» (2010)
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 – 2019) Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 – 2019)
Кадр из сериала «Титаны» (2018) Кадр из сериала «Титаны» (2018)
Кадр из фильма «Дети Уиндермира» (2020) Кадр из фильма «Дети Уиндермира» (2020)

От «Обители зла» до «Игры престолов»: Иэну Глену — 60

Британский актер Иэн Глен родился 24 июня 1961 года в Эдинбурге. Он получил актерское образование Королевской академии драматического искусства и начал играть в постановках «Макбет», «Генрих V», «Гедда Габлер» и других. Затем он ставил спектакли сам.

В фильмографию артиста входят ленты «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Царство небесное», «Песня для изгоя», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Обитель зла 2: Апокалипсис», Обитель зла 3», «Обитель зла: Последняя глава» и другие.

В 2009 году Глен получил роль сира Джораха Мормонта в фэнтезийном телесериале «Игра престолов». Через год актер сыграл отца Октавиана в двухсерийной истории «Время ангелов»/«Плоть и камень» сериала «Доктор Кто». Затем он снялся во втором сезоне «Аббатства Даунтон» в роли сэра Ричарда Карлайла. Также Глен исполнил роли Брюса Уэйна в сериале по вселенной DC «Титаны», Александра Уилсона в мини-сериале «Миссис Уилсон», Джока Лоуренса в сериале «Дети Уиндермира».

Лучшие роли Иэна Глена — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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