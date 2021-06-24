От «Обители зла» до «Игры престолов»: Иэну Глену — 60

Британский актер Иэн Глен родился 24 июня 1961 года в Эдинбурге. Он получил актерское образование Королевской академии драматического искусства и начал играть в постановках «Макбет», «Генрих V», «Гедда Габлер» и других. Затем он ставил спектакли сам.



В фильмографию артиста входят ленты «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Царство небесное», «Песня для изгоя», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Обитель зла 2: Апокалипсис», Обитель зла 3», «Обитель зла: Последняя глава» и другие.



В 2009 году Глен получил роль сира Джораха Мормонта в фэнтезийном телесериале «Игра престолов». Через год актер сыграл отца Октавиана в двухсерийной истории «Время ангелов»/«Плоть и камень» сериала «Доктор Кто». Затем он снялся во втором сезоне «Аббатства Даунтон» в роли сэра Ричарда Карлайла. Также Глен исполнил роли Брюса Уэйна в сериале по вселенной DC «Титаны», Александра Уилсона в мини-сериале «Миссис Уилсон», Джока Лоуренса в сериале «Дети Уиндермира».



Лучшие роли Иэна Глена — в фотогалерее «Газеты.Ru»