На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году и был принят в труппу Московского Художественного театра, которым в то время руководил Олег Ефремов. Вместе с театр-студией «Человек» Золотовицкий гастролировал в 25 странах. Вернувшись в Москву, продолжил служить МХАТу, который после раздела уже назывался МХТ им. Чехова. Золотовицкий построил в театре блестящую карьеру, играл в культовых подстановках «Женитьба», «Борис Годунов», «Мастер и Маргарита, а в 2016 году стал заместителем Олега Табакова. Помимо театра, Золотовицкий снимался в фильмах и сериалах, среди которых — «Дура», «Такси-блюз», «Есть город золотой» и «Не отрекаются любя». С 2013 года и по сей день руководит Школой-студией МХАТ.



18 июня Игорю Золотовицкому исполняется 60 лет.