Плохой парень в Голливуде: лучшие фильмы Марка Уолберга

Биография Марка Уолберга достойна целого фильма: он бросил школу в 13 лет, работал механиком и параллельно крал машины, торговал наркотиками, обвинялся в покушении на двойное убийство — и при всем этом прилежно посещал церковь два раза в неделю. В 90-е Уолберг снимался для Calvin Klein, а также читал рэп в успешной в то время группе New Kids On The Block, а затем — в Funky Bunch.



Актерский путь Марк начал в 1994 году с фильма «Человек эпохи Возрождения». Вот уже 30 лет он делает успешную карьеру в Голливуде: за его плечами две номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», роли в фильмах «Ограбление по-итальянски», «Тед», «Непобедимый», «Ночь в стиле буги», франшизе «Трансформеры» и других крупных проектах. И актер даже не думает останавливаться: сейчас он готовится к съемкам в фильме «Отец Стю», для которого поправился на 20 килограмм.



«Газета.Ru» представляет подборку лучших фильмов Марка Уолберга к его 50-летию.