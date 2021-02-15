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Актриса Джейн Сеймур во время съемок сериала &laquo;Доктор Куин, женщина-врач&raquo;, 1996 год Актриса Джейн Сеймур во время съемок сериала &laquo;Доктор Куин, женщина-врач&raquo;, 1996 год
Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер и актер Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме &laquo;Живи и дай умереть&raquo; (1973) Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер и актер Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме &laquo;Живи и дай умереть&raquo; (1973)
В 1982 году Джейн Сеймур получила &laquo;Золотой Глобус&raquo; за роль в мини-сериале &laquo;К востоку от рая&raquo;. А в 1996 году она получила эту же награду за сериал &laquo;Доктор Куин, женщина-врач&raquo; В 1982 году Джейн Сеймур получила &laquo;Золотой Глобус&raquo; за роль в мини-сериале &laquo;К востоку от рая&raquo;. А в 1996 году она получила эту же награду за сериал &laquo;Доктор Куин, женщина-врач&raquo;
По мнению многих поклонников, Джейн Сеймур выглядит гораздо моложе своего возраста. При этом женщина никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Актриса правильно питается и занимается спортом По мнению многих поклонников, Джейн Сеймур выглядит гораздо моложе своего возраста. При этом женщина никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Актриса правильно питается и занимается спортом
Актриса Джейн Сеймур и ее бывший муж, актер Джеймс Кич. Пара была в браке с 1993 года по 2015 год. У них есть двое детей: сыновья-близнецы Джон и Кристофер. Джейн Сеймур до этого была трижды в браке, у нее также есть дочь Кэтрин и сын Шон от Дэвида Флинна Актриса Джейн Сеймур и ее бывший муж, актер Джеймс Кич. Пара была в браке с 1993 года по 2015 год. У них есть двое детей: сыновья-близнецы Джон и Кристофер. Джейн Сеймур до этого была трижды в браке, у нее также есть дочь Кэтрин и сын Шон от Дэвида Флинна
Актеры Джейн Сеймур и Джон Гилгуд. Кадр из мини-сериала &laquo;Война и воспоминание&raquo; (1988 – 1989) Актеры Джейн Сеймур и Джон Гилгуд. Кадр из мини-сериала &laquo;Война и воспоминание&raquo; (1988 – 1989)
Актриса Джейн Сеймур в сериале &laquo;Доктор Куин, женщина-врач&raquo; (1993-1998) Актриса Джейн Сеймур в сериале &laquo;Доктор Куин, женщина-врач&raquo; (1993-1998)
Актриса Джейн Сеймур в роли миссис Уоттлсбрук. Кадр из фильма «Остинленд» (2012) Актриса Джейн Сеймур в роли миссис Уоттлсбрук. Кадр из фильма «Остинленд» (2012)
Кадр из фильма «Все только начинается» (2017) Кадр из фильма «Все только начинается» (2017)
В 1999 году королева Елизавета II присвоила Джейн Сеймур звание офицера Ордена Британской Империи, а на Голливудской аллее славы была заложена ее звезда. В 2005 году актриса стала гражданкой США В 1999 году королева Елизавета II присвоила Джейн Сеймур звание офицера Ордена Британской Империи, а на Голливудской аллее славы была заложена ее звезда. В 2005 году актриса стала гражданкой США

Доктор Куин: актрисе Джейн Сеймур — 70

Актриса Джейн Сеймур дебютировала в кино в 1969 году в военном мюзикле Ричарда Аттенборо «О, что за чудесная война». Из-за того, что она исполнила эпизодическую роль, ее имя в титрах не указали, но уже через год Сеймур сыграла главную роль — еврейку, которая скрывается от нацистов во время Второй мировой войны — в драме Бенте Кристенсена «Единственный путь».

В 1973 году актриса дебютировала на телевидении в сериале «Линия Онедина». Этот год оказался щедрым на проекты: за шоу последовали съемки в фантастической ленте Джека Смайта «Франкенштейн: Правдивая история» и в байопике «Молодой Уинстон», где Сеймур сыграла любовницу Черчилля Памеллу Плауден.

Однако всемирную известность ей принесла роль Солитер в восьмом фильме бондианы «Живи и дай умереть». В 1977 году артистка получила первую номинацию на «Эмми» за сериал «Капитан и короли», в 1981-м — первый «Золотой глобус» как лучшая актриса за мини-сериал «К востоку от рая».

Российской аудитории Сеймур полюбилась благодаря драматическому сериалу Бет Салливан «Доктор Куин, женщина-врач», выходившему в 1990-е. За роль врача звезда удостоилась почетного «Золотого глобуса».

Сеймур по сей день снимается в кино: в прошлом году актриса сыграла второстепенные роли в комедиях «Дедушка нелегкого поведения» и «День Друзейдарения». За свою деятельность знаменитость была удостоена ордена Британской империи. 15 февраля Джейн Сеймур исполняется 70 лет.
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