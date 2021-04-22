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Ниган из «Ходячих мертвецов»: Джеффри Дину Моргану — 55
Звезда фильмов «Хранители», «Шкатулка проклятия» и сериала «Ходячие мертвецы» Джеффри Дин Морган родился 22 апреля 1966 года в Сиэтле. Он профессионально занимался баскетболом, но оставил спорт из-за травмы. После этого Морган занялся творчеством — рисованием и написанием литературных произведений.
Переехав в Лос-Анджелес, он решил связать свою жизнь с кино. Актерская карьера Моргана стартовала в начале 1990-х. Также он снялся в сериалах «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Скорая помощь», «Город мечты», «Бесстыжие», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и других.
Несмотря на то, что самыми рейтинговыми фильмами с участием актера являются «Хранители» и «P.S. Я люблю тебя», российскому зрителю Джеффри лучше всего знаком по роли Нигана в сериале «Ходячие мертвецы», 10 сезон которого завершился на днях. Сейчас в кинотеатрах идет хоррор «Нечестивые» с Морганом в главной роли, а в роли Нагана актер вернётся в 11-м сезоне «Ходячих» осенью 2021 года.
В 2019 году актер женился на актрисе Хилари Бертон после девяти лет отношений. Пара воспитывает двоих детей.
Переехав в Лос-Анджелес, он решил связать свою жизнь с кино. Актерская карьера Моргана стартовала в начале 1990-х. Также он снялся в сериалах «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Скорая помощь», «Город мечты», «Бесстыжие», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и других.
Несмотря на то, что самыми рейтинговыми фильмами с участием актера являются «Хранители» и «P.S. Я люблю тебя», российскому зрителю Джеффри лучше всего знаком по роли Нигана в сериале «Ходячие мертвецы», 10 сезон которого завершился на днях. Сейчас в кинотеатрах идет хоррор «Нечестивые» с Морганом в главной роли, а в роли Нагана актер вернётся в 11-м сезоне «Ходячих» осенью 2021 года.
В 2019 году актер женился на актрисе Хилари Бертон после девяти лет отношений. Пара воспитывает двоих детей.