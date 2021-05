Американский актер и музыкант Джо Лара (Уильям Джозеф Лара) погиб в авиакатастрофе в возрасте 58 лет. Вскоре после взлета небольшой самолет Cessna C501 упал в озеро Перси Прист. Погибли все семь человек на борту, включая жену актера Гвен. Трагедия произошла в США, штат Теннесси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter . Издание приводит данные Федерального управления гражданской авиации, согласно которым никто из находившихся в самолете не имел права им управлять. Несколько лет назад Лара получил лицензию пилота, но не обновлял свои медицинские данные с 2017 года.Актерская карьера Джо Лары продлилась около 30 лет. За это время он появился в нескольких десятках фильмов и сериалов. Первую второстепенную роль на большом экране он сыграл в фантастическом боевике «Ночные войны» в 1988 году. Через год Лара получил главную роль в своей жизни — Тарзана в саге «Тарзан на Манхэттене» Майкла Шульца. Также он снимался в сериалах «Спасатели Малибу», «Конан», «Тропическая жара» и других. Кроме того, артист занимался музыкой и записал сольный альбом «Joe Lara: The Cry of Freedom».