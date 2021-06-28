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Драма по Кингу, по сюжету которой четверо мальчишек отправляются на поиски пропавшего друга. <b>На фото: кадр из фильма «Останься со мной» (1986)</b> Драма по Кингу, по сюжету которой четверо мальчишек отправляются на поиски пропавшего друга. <b>На фото: кадр из фильма «Останься со мной» (1986)</b>
Кьюсак признавался, что сценарий фильма &laquo;Воздушная тюрьма&raquo; был настоящим мусором. Актер согласился играть роль убийцы обидчика своей невесты только ради денег. <b>На фото: кадр из фильма «Воздушная тюрьма» (1997)</b> Кьюсак признавался, что сценарий фильма &laquo;Воздушная тюрьма&raquo; был настоящим мусором. Актер согласился играть роль убийцы обидчика своей невесты только ради денег. <b>На фото: кадр из фильма «Воздушная тюрьма» (1997)</b>
Действие вестерна «Джек Булл», сценарий к которому написал отец Кьюсака, разворачивается на Диком Западе в 1890-ые годы, где местный богач Генри выясняет отношения с местным торговцем лошадей. <b>На фото: кадр из фильма «Джек Булл» (1999)</b> Действие вестерна «Джек Булл», сценарий к которому написал отец Кьюсака, разворачивается на Диком Западе в 1890-ые годы, где местный богач Генри выясняет отношения с местным торговцем лошадей. <b>На фото: кадр из фильма «Джек Булл» (1999)</b>
Сюрреалистическая притча, в которой Кьюсак играет клерка, мечтающего зарабатывать на жизнь кукловодством. <b>На фото: кадр из фильма «Быть Джоном Малковичем» (1999)</b> Сюрреалистическая притча, в которой Кьюсак играет клерка, мечтающего зарабатывать на жизнь кукловодством. <b>На фото: кадр из фильма «Быть Джоном Малковичем» (1999)</b>
В 2000 году в фильме High Fidelity (или «Фанатик») Кьюсак сыграл владельца винилового магазина. Он ставил пластинки и по ходу сюжета рассказывал камере о своих романтических неудачах. В 2020 году на место Кьюсака пришла Зои Кравиц &mdash; стриминг Hulu снял одноименный сериал по экранизации романа Ника Хорнби. В 2000 году в фильме High Fidelity (или «Фанатик») Кьюсак сыграл владельца винилового магазина. Он ставил пластинки и по ходу сюжета рассказывал камере о своих романтических неудачах. В 2020 году на место Кьюсака пришла Зои Кравиц &mdash; стриминг Hulu снял одноименный сериал по экранизации романа Ника Хорнби.
История о Джоне и Саре (Кейт Бекинсейл), которые влюбляются друг в друга с первого взгляда, но судьба разлучает. Они вновь встречаются спустя десять лет, когда Джон уже готовится к свадьбе с другой. <b>На фото: кадр из фильма «Интуиция» (2001)</b> История о Джоне и Саре (Кейт Бекинсейл), которые влюбляются друг в друга с первого взгляда, но судьба разлучает. Они вновь встречаются спустя десять лет, когда Джон уже готовится к свадьбе с другой. <b>На фото: кадр из фильма «Интуиция» (2001)</b>
&laquo;Умный, захватывающий триллер в традициях Хичкока&raquo;, &mdash; так об &laquo;Идентификации&raquo; рассказывал сам Кьюсак. По сюжету десяток разнообразных герой &mdash; от полицейского до девушки по вызову &mdash; оказываются в зловещем мотеле и начинают погибать один за другим. <b>Кадр из фильма «Идентификация» (2003)</b> &laquo;Умный, захватывающий триллер в традициях Хичкока&raquo;, &mdash; так об &laquo;Идентификации&raquo; рассказывал сам Кьюсак. По сюжету десяток разнообразных герой &mdash; от полицейского до девушки по вызову &mdash; оказываются в зловещем мотеле и начинают погибать один за другим. <b>Кадр из фильма «Идентификация» (2003)</b>
Десятый по счету совместный фильм Кьюсака и актера Джереми Пивена. В центре сюжета &mdash; борьба истца и ответчика за благосклонность присяжных по громкому делу о продаже оружия. <b>Кадр из фильма «Вердикт за деньги» (2003)</b> Десятый по счету совместный фильм Кьюсака и актера Джереми Пивена. В центре сюжета &mdash; борьба истца и ответчика за благосклонность присяжных по громкому делу о продаже оружия. <b>Кадр из фильма «Вердикт за деньги» (2003)</b>
Герой Кьюсака узнает, что его жена погибла во время войны в Ираке, и вместе со своими двумя дочерьми пускается в путешествие по дорогам. <b>Кадр из фильма «Грейс больше нет с нами» (2007) </b> Герой Кьюсака узнает, что его жена погибла во время войны в Ираке, и вместе со своими двумя дочерьми пускается в путешествие по дорогам. <b>Кадр из фильма «Грейс больше нет с нами» (2007) </b>
В фильме Майкла Хофстрема Кьюсак сыграл одну из своих самых эксцентричных ролей &mdash; писателя-скептика Майкла Энслина, который расследует легенды о паранормальных явлениях в гостиничных номерах. <b>На фото: кадр из фильма «1408» (2007)</b> В фильме Майкла Хофстрема Кьюсак сыграл одну из своих самых эксцентричных ролей &mdash; писателя-скептика Майкла Энслина, который расследует легенды о паранормальных явлениях в гостиничных номерах. <b>На фото: кадр из фильма «1408» (2007)</b>
Детективный триллер режиссера культовых «V» значит Вендетта» и «Ниндзя-убийца» Джеймса Мактига об Эдгаре Аллане По. Кьюсак блестяще сыграл спятившего писателя, оказавшегося на грани разорения. <b>На фото: кадр из фильма «Ворон» (2011)</b> Детективный триллер режиссера культовых «V» значит Вендетта» и «Ниндзя-убийца» Джеймса Мактига об Эдгаре Аллане По. Кьюсак блестяще сыграл спятившего писателя, оказавшегося на грани разорения. <b>На фото: кадр из фильма «Ворон» (2011)</b>
Джон Кьюсак во время визита в Москву, 2012 год Джон Кьюсак во время визита в Москву, 2012 год

Свирепый ковбой и гений Эдгар По: лучшие роли Джона Кьюсака

Американский актер Джон Кьюсак родился 28 июня 1966 года в семье актера и учительницы. Дети семейства — три сестры и два брата — все без исключения пошли по стопам отца. В 14 лет Кьюсак попал в местный театр, а вскоре дебютировал в комедии «Класс». Начинающий актер сыграл еще в нескольких молодежных лентах, включая «Шестнадцать свечей» Джона Хьюза и драму по Кингу «Останься со мной», но роли были эпизодические. Дебют в главной роли у Кьюсака оказался провальным. Критики разгромили комедию Холланда «Уж лучше умереть». По словам актера, ему до сих пор стыдно за эту работу.

В 1997 году Кьюсак буквально «реабилитировал» свою карьеру, снявшись в кассовых фильмах «Воздушная тюрьма» и «Убийства в Гросс-Пойнте», в которых раскрылся как драматический актер. За время многолетней карьеры Кьюсак успел посотрудничать с Терренсом Маликом, Клинтом Иствудом, Дэвидом Кроненбергом, Вуди Алленом и другими именитыми режиссерами. В частности, на его счету роли ковбоя в фильме «Джек Булл», писателя Эдгара По в «Вороне», исследователя паранормальных явлений в «1408» и кукловода, который оказывается в теле актера Джона Малковича. «Газета.Ru» предлагает подборку лучших фильмов юбиляра.

«Газета.Ru» предлагает подборку лучших фильмов юбиляра.
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