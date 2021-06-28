Свирепый ковбой и гений Эдгар По: лучшие роли Джона Кьюсака

Американский актер Джон Кьюсак родился 28 июня 1966 года в семье актера и учительницы. Дети семейства — три сестры и два брата — все без исключения пошли по стопам отца. В 14 лет Кьюсак попал в местный театр, а вскоре дебютировал в комедии «Класс». Начинающий актер сыграл еще в нескольких молодежных лентах, включая «Шестнадцать свечей» Джона Хьюза и драму по Кингу «Останься со мной», но роли были эпизодические. Дебют в главной роли у Кьюсака оказался провальным. Критики разгромили комедию Холланда «Уж лучше умереть». По словам актера, ему до сих пор стыдно за эту работу.



В 1997 году Кьюсак буквально «реабилитировал» свою карьеру, снявшись в кассовых фильмах «Воздушная тюрьма» и «Убийства в Гросс-Пойнте», в которых раскрылся как драматический актер. За время многолетней карьеры Кьюсак успел посотрудничать с Терренсом Маликом, Клинтом Иствудом, Дэвидом Кроненбергом, Вуди Алленом и другими именитыми режиссерами. В частности, на его счету роли ковбоя в фильме «Джек Булл», писателя Эдгара По в «Вороне», исследователя паранормальных явлений в «1408» и кукловода, который оказывается в теле актера Джона Малковича. «Газета.Ru» предлагает подборку лучших фильмов юбиляра.



«Газета.Ru» предлагает подборку лучших фильмов юбиляра.