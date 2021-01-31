Клуб Микки Мауса и 10 «Грэмми»: как Тимберлейк стал суперзвездой

31 января исполняется 40 лет американскому певцу и кумиру подростковой аудитории нулевых Джастину Тимберлейку. В 12 лет он снимался в шоу «Клуб Микки-Мауса», в 1990-х пел в бойз-бэнде 'N Sync, а с 2000-х начал сольную карьеру. В арсенале Тимберлейка пять альбомов, десять «Грэмми» и съемки в фильмах «Палмер», «Социальная сеть», «Время» и «Секс по дружбе».



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