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Джастин Тимберлейк образовал 'N Sync в 1995 году вместе с Лэнсом Бассом, Джои Фатаном, Крисом Киркпатриком и Джейси Чезесом, выпускником шоу &laquo;Клуб Микки-Мауса&raquo;. В 2002-м, когда группа была на пике популярности, Тимберлейк ушел в сольное плавание и не прогадал: его дебютник &laquo;Justified&raquo; был удостоен двух &laquo;Грэмми&raquo;. На фото участники 'N Sync на церемонии награждения Country Music Association Awards в Нашвилле, 1999 год Джастин Тимберлейк образовал 'N Sync в 1995 году вместе с Лэнсом Бассом, Джои Фатаном, Крисом Киркпатриком и Джейси Чезесом, выпускником шоу &laquo;Клуб Микки-Мауса&raquo;. В 2002-м, когда группа была на пике популярности, Тимберлейк ушел в сольное плавание и не прогадал: его дебютник &laquo;Justified&raquo; был удостоен двух &laquo;Грэмми&raquo;. На фото участники 'N Sync на церемонии награждения Country Music Association Awards в Нашвилле, 1999 год
Впервые Тимберлейк заявил о себе в начале 1990-х на телевизионном конкурсе Star Search, а потом несколько лет выступал в детском шоу &laquo;Клуб Микки Мауса&raquo;, где познакомился с Кристиной Агилерой и Бритни Спирс. С последней Тимберлейк встречался три года. На фото пара перед началом баскетбольной игры в Филадельфии, 2002 год Впервые Тимберлейк заявил о себе в начале 1990-х на телевизионном конкурсе Star Search, а потом несколько лет выступал в детском шоу &laquo;Клуб Микки Мауса&raquo;, где познакомился с Кристиной Агилерой и Бритни Спирс. С последней Тимберлейк встречался три года. На фото пара перед началом баскетбольной игры в Филадельфии, 2002 год
Покинув 'N Sync, Тимберлейк стал сотрудничать с другими музыкантами. В 2003 году Ферги, участница The Black Eyed Peas и по совместительству бывшая девушка Джастина, пригласила его исполнить куплет в будущем хите группы &laquo;Where Is The Love&raquo;. На фото Тимберлейк во время выступления с Black Eyed Peas на церемонии вручения &laquo;Грэмми&raquo;, 2004 год Покинув 'N Sync, Тимберлейк стал сотрудничать с другими музыкантами. В 2003 году Ферги, участница The Black Eyed Peas и по совместительству бывшая девушка Джастина, пригласила его исполнить куплет в будущем хите группы &laquo;Where Is The Love&raquo;. На фото Тимберлейк во время выступления с Black Eyed Peas на церемонии вручения &laquo;Грэмми&raquo;, 2004 год
Актриса Камерон Диаз и Тимберлейк познакомились в 2003 году на церемонии вручения наград телеканала Nickelodeon. Девятилетняя разница в возрасте артистов не смутила, и вскоре они начали встречаться. Музыкант проводил с Диаз почти все свободное время и даже познакомил ее с мамой, но, к горю поклонников, в 2006 году союз распался. На фото пара во время баскетбольной игры в Лос-Анджелесе, 2006 год Актриса Камерон Диаз и Тимберлейк познакомились в 2003 году на церемонии вручения наград телеканала Nickelodeon. Девятилетняя разница в возрасте артистов не смутила, и вскоре они начали встречаться. Музыкант проводил с Диаз почти все свободное время и даже познакомил ее с мамой, но, к горю поклонников, в 2006 году союз распался. На фото пара во время баскетбольной игры в Лос-Анджелесе, 2006 год
50 Cent и T.I., Тимбалэнд и Nelly, Снуп Дог и Pharrell, Kriss Kross и даже Talib Kweli &mdash; лишь малая часть поп-музыкантов и рэперов, которые согласились сотрудничать с Тимберлейком. Сам певец зачитал лишь однажды &mdash; это был рэп с автотюном в песне &laquo;Role Model&raquo; группы FreeSol. На фото Тимберлейк и Тимбалэнд на церемонии вручения MTV VMA в Лас-Вегасе, 2007 год 50 Cent и T.I., Тимбалэнд и Nelly, Снуп Дог и Pharrell, Kriss Kross и даже Talib Kweli &mdash; лишь малая часть поп-музыкантов и рэперов, которые согласились сотрудничать с Тимберлейком. Сам певец зачитал лишь однажды &mdash; это был рэп с автотюном в песне &laquo;Role Model&raquo; группы FreeSol. На фото Тимберлейк и Тимбалэнд на церемонии вручения MTV VMA в Лас-Вегасе, 2007 год
В 2008 году Тимберлейк записал совместный с Мадонной сингл &laquo;4 Minutes&raquo;. Хореография звезд в клипе, который позже показывали на MTV Video Music Award, считалось одним из ярких выступлений премии. На фото Мадонна и Тимберлейк во время выступления в Нью-Йорке, 2008 год В 2008 году Тимберлейк записал совместный с Мадонной сингл &laquo;4 Minutes&raquo;. Хореография звезд в клипе, который позже показывали на MTV Video Music Award, считалось одним из ярких выступлений премии. На фото Мадонна и Тимберлейк во время выступления в Нью-Йорке, 2008 год
Тимберлейк часто становился объектом насмешек модных критиков из-за своего внешнего вида. После ухода из 'N Sync он кардинально изменил образ, превратившись из кудрявого мальчишки с мелированными волосами и в безразмерных джинсах во взрослого мужчину в костюме и шляпе. Шляпа и стала визитной карточкой певца. На фото Тимберлейк во время выступления на церемонии вручения премии ESPY Awards в Лос-Анджелесе, 2008 год Тимберлейк часто становился объектом насмешек модных критиков из-за своего внешнего вида. После ухода из 'N Sync он кардинально изменил образ, превратившись из кудрявого мальчишки с мелированными волосами и в безразмерных джинсах во взрослого мужчину в костюме и шляпе. Шляпа и стала визитной карточкой певца. На фото Тимберлейк во время выступления на церемонии вручения премии ESPY Awards в Лос-Анджелесе, 2008 год
Среди поклонниц Тимберлейка встречались особо эксцентричные. В 2009 году певец подал в суд на фанатку, которая трижды пыталась проникнуть к нему домой. Девушке запретили держаться от звезды на расстоянии около 90 метров, а также назначили психологическую экспертизу. На фото Тимберлейк на красной дорожке около кинотеатра в Лондоне, 2011 год Среди поклонниц Тимберлейка встречались особо эксцентричные. В 2009 году певец подал в суд на фанатку, которая трижды пыталась проникнуть к нему домой. Девушке запретили держаться от звезды на расстоянии около 90 метров, а также назначили психологическую экспертизу. На фото Тимберлейк на красной дорожке около кинотеатра в Лондоне, 2011 год
В 2018 году Тимберлейк выступил в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги. За полтора десятилетия до этого он уже дважды выступал на Супербоуле &mdash; в 2001 году в составе `N Sync и в 2004 году вместе с Джанет Джексон (тогда случился скандал, когда певец обнажил коллеге по сцене грудь) В 2018 году Тимберлейк выступил в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги. За полтора десятилетия до этого он уже дважды выступал на Супербоуле &mdash; в 2001 году в составе `N Sync и в 2004 году вместе с Джанет Джексон (тогда случился скандал, когда певец обнажил коллеге по сцене грудь)
С Джессикой Бил Тимберлейка познакомили их общие друзья, а близко общаться они стали после вечеринки в честь &laquo;Золотого глобуса&raquo; в 2007 году. Свои отношения пара тщательно скрывала &mdash; лишь в 2012 году СМИ стало известно о том, что они тайно сыграли свадьбу. В 2015 году у пары родился первенец &mdash; сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк. В 2020-м Тимберлейк и Бил стали родителями во второй раз. На фото Тимберлейк и Бил во время церемонии вручения премии &laquo;Эмми&raquo;, 2018 год С Джессикой Бил Тимберлейка познакомили их общие друзья, а близко общаться они стали после вечеринки в честь &laquo;Золотого глобуса&raquo; в 2007 году. Свои отношения пара тщательно скрывала &mdash; лишь в 2012 году СМИ стало известно о том, что они тайно сыграли свадьбу. В 2015 году у пары родился первенец &mdash; сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк. В 2020-м Тимберлейк и Бил стали родителями во второй раз. На фото Тимберлейк и Бил во время церемонии вручения премии &laquo;Эмми&raquo;, 2018 год

Клуб Микки Мауса и 10 «Грэмми»: как Тимберлейк стал суперзвездой

31 января исполняется 40 лет американскому певцу и кумиру подростковой аудитории нулевых Джастину Тимберлейку. В 12 лет он снимался в шоу «Клуб Микки-Мауса», в 1990-х пел в бойз-бэнде 'N Sync, а с 2000-х начал сольную карьеру. В арсенале Тимберлейка пять альбомов, десять «Грэмми» и съемки в фильмах «Палмер», «Социальная сеть», «Время» и «Секс по дружбе».

«Газета.Ru» представляет фотогалерею, посвященную жизни и карьере поп-звезды.
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